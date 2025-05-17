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Город Подробности В Ярославле без вести пропал 15-летний школьник

В Ярославле без вести пропал 15-летний школьник

Его не могут найти с 15 мая

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Пропал подросток | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / TelegramПропал подросток | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Telegram

Пропал подросток

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Заволжском районе Ярославля пропал 15-летний Даниэль Сабиров. Он ушел из дома утром 15 мая и не вернулся. Подростка ищут сотрудники полиции.

«ОМВД России по Заволжскому городскому району устанавливает местонахождение Сабирова Даниэля 2010 года рождения», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

К поиску подростка подключились сотрудники «ЯрСпаса».

«Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет в черную толстовку, черные спортивные штаны, черную кепку, черные кроссовки. При себе имеет рюкзак», — уточнили в полиции.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем подростке, просят сообщить по телефонам полиции: 02, 102 или 112 (с сотового телефона). Или на горячую линию «ЯрСпаса»: 8 910 964-08-38.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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