В Ярославле без вести пропал 15-летний школьник

В Заволжском районе Ярославля пропал 15-летний Даниэль Сабиров. Он ушел из дома утром 15 мая и не вернулся. Подростка ищут сотрудники полиции.
«ОМВД России по Заволжскому городскому району устанавливает местонахождение Сабирова Даниэля 2010 года рождения», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
К поиску подростка подключились сотрудники «ЯрСпаса».
«Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет в черную толстовку, черные спортивные штаны, черную кепку, черные кроссовки. При себе имеет рюкзак», — уточнили в полиции.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем подростке, просят сообщить по телефонам полиции: 02, 102 или 112 (с сотового телефона). Или на горячую линию «ЯрСпаса»: 8 910 964-08-38.