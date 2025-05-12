В Ярославле старинный особняк переделают под гостиницу

В Ярославле старинный особняк «Дом Романова» на улице Пушкина, 3 может стать гостиницей. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Здание находится в частной собственности. Его владелец уже получил разрешение на проведение реставрации и приспособление здания к современному использованию. Документ будет действовать до сентября 2025 года.
«После окончания работ дом Романова может стать гостиницей. С учетом растущего турпотока вложения в восстановление здания будут выгодными инвестициями, а сам объект — ликвидным активом», — прокомментировал Михаил Евраев.
В здании должны отремонтировать фасады, усилить фундамент и восстановить интерьеры. Также будут установлены новые конструкции межэтажных перекрытий, полов, обустроены стропильная система, новая кровля, организована система водостока.
Напомним, «Дом Романова» был построен в первой половине XIX века по проекту ярославского губернского архитектора Петра Панькова. В конце XIX — начале ХХ века использовалось под жилье: на первом этаже находилась квартира хозяина, на втором и в мезонине — квартира, сдаваемая внаем. Последними дореволюционными владельцами здания была семья Романовых. В 1919 году объект муниципализировали. В течение всего ХХ века и в начале XXI века в доме располагались коммунальные квартиры. 2017 году его расселили. С тех пор объект пустует. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.