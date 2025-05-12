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Город В Ярославле старинный особняк переделают под гостиницу

В Ярославле старинный особняк переделают под гостиницу

Что об этом известно

808
2 комментария
Из старинной заброшки хотят сделать гостиницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз старинной заброшки хотят сделать гостиницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из старинной заброшки хотят сделать гостиницу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле старинный особняк «Дом Романова» на улице Пушкина, 3 может стать гостиницей. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Здание находится в частной собственности. Его владелец уже получил разрешение на проведение реставрации и приспособление здания к современному использованию. Документ будет действовать до сентября 2025 года.

«После окончания работ дом Романова может стать гостиницей. С учетом растущего турпотока вложения в восстановление здания будут выгодными инвестициями, а сам объект — ликвидным активом», — прокомментировал Михаил Евраев.

В здании должны отремонтировать фасады, усилить фундамент и восстановить интерьеры. Также будут установлены новые конструкции межэтажных перекрытий, полов, обустроены стропильная система, новая кровля, организована система водостока.

Напомним, «Дом Романова» был построен в первой половине XIX века по проекту ярославского губернского архитектора Петра Панькова. В конце XIX — начале ХХ века использовалось под жилье: на первом этаже находилась квартира хозяина, на втором и в мезонине — квартира, сдаваемая внаем. Последними дореволюционными владельцами здания была семья Романовых. В 1919 году объект муниципализировали. В течение всего ХХ века и в начале XXI века в доме располагались коммунальные квартиры. 2017 году его расселили. С тех пор объект пустует. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
1 час
отлично!!! возвращается в хозяйственный оборот то , что при коммунистах пришло в упадок!!
Гость
1 час
Я присяду на кровать, ты подвинешься.
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