В Ярославле старинный особняк переделают под гостиницу

Из старинной заброшки хотят сделать гостиницу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле старинный особняк «Дом Романова» на улице Пушкина, 3 может стать гостиницей. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Здание находится в частной собственности. Его владелец уже получил разрешение на проведение реставрации и приспособление здания к современному использованию. Документ будет действовать до сентября 2025 года.

«После окончания работ дом Романова может стать гостиницей. С учетом растущего турпотока вложения в восстановление здания будут выгодными инвестициями, а сам объект — ликвидным активом», — прокомментировал Михаил Евраев.

В здании должны отремонтировать фасады, усилить фундамент и восстановить интерьеры. Также будут установлены новые конструкции межэтажных перекрытий, полов, обустроены стропильная система, новая кровля, организована система водостока.