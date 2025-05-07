Военная техника проедет по улицам Ярославля 9 Мая: маршрут

Парад военной техники пройдет по всему городу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле опубликовали схему проезда военной техники по городу 9 Мая. Автоколонна пройдет по всем главным автомагистралям города.

Старт запланирован с Советской площади после парада (примерно в 10:45).

Сначала колонна проследует по улицам Советской и Республиканской, Октябрьскому мосту в Заволжский район. Там пройдет по проспектам Машиностроителей и Авиаторов. Затем по Юбилейному мосту вернется на правый берег Волги. Проедет по Дзержинскому району — Тутаевскому шоссе и Ленинградскому проспекту.

Затем по Промышленному шоссе колонна двинется в Ленинский район. Там ее можно будет увидеть на улицах Добрынина, Угличской. Далее маршрут пройдет по Городскому Валу, Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту, проспекту Фрунзе, Суздальскому шоссе.

Финиширует колонна на улице Наумова.

Схема проезда военной техники Источник: правительство Ярославской области