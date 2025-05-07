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Город 9 Мая в Ярославле Военная техника проедет по улицам Ярославля 9 Мая: маршрут

Военная техника проедет по улицам Ярославля 9 Мая: маршрут

Увидеть ее можно будет во всех районах города

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7 комментариев
Парад военной техники пройдет по всему городу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПарад военной техники пройдет по всему городу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Парад военной техники пройдет по всему городу

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле опубликовали схему проезда военной техники по городу 9 Мая. Автоколонна пройдет по всем главным автомагистралям города.

Старт запланирован с Советской площади после парада (примерно в 10:45).

Сначала колонна проследует по улицам Советской и Республиканской, Октябрьскому мосту в Заволжский район. Там пройдет по проспектам Машиностроителей и Авиаторов. Затем по Юбилейному мосту вернется на правый берег Волги. Проедет по Дзержинскому району — Тутаевскому шоссе и Ленинградскому проспекту.

Затем по Промышленному шоссе колонна двинется в Ленинский район. Там ее можно будет увидеть на улицах Добрынина, Угличской. Далее маршрут пройдет по Городскому Валу, Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту, проспекту Фрунзе, Суздальскому шоссе.

Финиширует колонна на улице Наумова.

Схема проезда военной техники | Источник: правительство Ярославской областиСхема проезда военной техники | Источник: правительство Ярославской области

Схема проезда военной техники

Источник:

правительство Ярославской области

Полную программу празднования Дня Победы в Ярославле можно посмотреть здесь.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
День Победы Военная техника
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Комментарии
7
Гость
1 час
А зачем??? Объясните пожалуйста
Гость
1 час
Вот те на?! Всё ещё на Кразах! Однако?!
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