«Заслоняет нам солнце»: в Ярославле начали сносить скандальную пристройку семьи экс-депутата

Скандальную пристройку к дому в Карачихе начали сносить через шесть лет после решения суда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ярославском поселке Карачиха начали сносить скандальную пристройку к частному дому на улице Школьной.

История пристройки

Появилась пристройка в 2017 году. Тогда тревогу забил житель дома — Денис Рощин. Оказалось, что в 2015 году его соседи продали свою половину здания. А ее новый владелец — предприниматель Василий Теленков — вместо жилого помещения решил отгрохать на участке огромный офисный центр.

Денис Рощин жаловался, что от строительных работ его половина дома трещала по швам, жить было невозможно. Однако камни в конфликте тогда пролетели и в адрес самого Рощина. Его обвинили в чрезмерной корысти. Родственница Василия Теленкова — Ольга Победоносцева, которая на тот момент была депутатом муниципального совета Ярославского района от «Единой России», пояснила, что Рощин готов был продать свою половину дома за 20 миллионов рублей. Однако такие деньги ему платить отказались.

Так выглядело «соседство» в 2020 году Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа











Противоборство сторон вылилось в судебное разбирательство. В итоге в 2019 году суд поддержал Дениса Рощина: пристройку Теленкова назвали самовольной и потребовали демонтировать ее.

«Расстояние между двумя домами не позволяет надлежащим образом обслуживать и содержать принадлежащий истцу дом (нет возможности обслуживать одну из стен жилого дома, которая после реконструкции стала наружной). Кроме того, возведенное здание выше более, чем в три раза части дома истца, что, безусловно, скажется на инсталляции дома и земельного участка», — говорилось в решении суда.

Пристройку должны были снести в течение трех месяцев. Однако по факту работы начались только сейчас — через шесть лет.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Василий Теленков на настоящий момент является учредителем строительной организации «Экострой» (2024 году компания сработала с убытком в 3 млн. рублей). Также Теленков — директор «Управляющей компании „Экогород“», принадлежащей Ольге Победоносцевой (чистый убыток УК в 2024 году составил 226 тысяч рублей).

Почему так долго не сносили

Сами Денис Рощин и Василий Теленков комментарии по поводу происходящего давать не стали. Мы выезжали на место событий, но застать владельцев зданий не удалось. При этом видно, что в половине дома Рощина живут люди, а здание по соседству, действительно, разбирают.

«Сейчас в этой половине дома живет сын Дениса Рощина с семьей. Пристройку по соседству с ними разбирают примерно неделю. Ее изначально не нужно было возводить. Она нам заслоняет солнце. К тому же на здании были установлены камеры, в объектив которых попадал мой участок. Разрешения на это у меня никто не спрашивал», — рассказал живущий по соседству с проблемным участком Юрий.

Половина частного дома выглядит крошечной на фоне построенного здания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В службе судебных приставов, у которых ситуация со сносом пристройки была все эти годы в работе, пояснили, что начало демонтажа откладывалось собственником из-за того, что подрядные организации отказывались браться за данный объект из-за риска нанести вред дому Рощиных. Сейчас подходящую организацию наконец нашли.

«Чтобы побудить должника исполнить решение суда, судебные приставы более 20 раз привлекали его к административной ответственности по ч.1 и ч.2 ст.17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). В качестве наказания должнику были назначены денежные штрафы. Также за каждый день неисполнения решения суда должнику были назначены периодические платежи, что привело к накоплению крупной суммы долга. В рамках данного производства судебными приставами был наложен арест на имущество должника, а также ограничен выезд за пределы РФ. Принятые меры в конечном итоге побудили должника приступить к исполнению решения суда, а также погашению долга по периодическим платежам», — прокомментировали в УФССП по Ярославской области.

Пристройку начали демонтировать несколько дней назад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что будет на месте пристройки, пока не известно.