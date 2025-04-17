Как бизнесмен построил в 90-х годах деревянный небоскреб и прославился на весь мир — взгляните на дом

Собрали в одном видео, что известно о самом высоком жилом деревянном доме в России Источник: Городские медиа

В Архангельске открыли уменьшенную копию дома Сутягина. Деревянный небоскреб известен во всём мире и стал народным символом столицы Поморья. Здания нет уже 17 лет. В видео выше наши коллеги оценили мини-версию арт-объекта и вспомнили историю многоэтажки.

Дом Сутягина внесен в книгу рекордов России, потому что считается самым высоким деревянным жилым домом. По одним источникам, его высота была 38 метров, по другим — 44. Дом Сутягина даже планировали занести в Книгу рекордов Гиннесса.

Так выглядел дом Сутягина в 2008 году Источник: Иван Малкин











Легендарное здание предприниматель Николай Сутягин начал строить в 90-х годах. Внутри находилась гостиница для иностранцев. Сам владелец в здании не жил, но с удовольствием поднимался на верхушку башни, чтобы насладиться видом на город.

«Когда я заезжал на строительные леса и видел речку, как она в море выходит, решил сделать место для отдыха, чтобы люди могли подниматься наверх, отдыхали и смотрели. Красотища была огромная!» — вспоминает создатель высотки.

Именно высота башни и стали критической точкой. Пока прохожие наслаждались уникальным зданием, жители ближайших домов боялись такого соседства и переживали, что высотка рухнет на их крыши.

В 2008 году власти Архангельска решили, что дом построен незаконно. Аргументировали тем, что деревянные строения нельзя возводить выше трех этажей. Сутягин возражал и утверждал, что башни не идут в счет этажности. В итоге дом разобрали по решению суда.

Автор идеи небоскреба с мини-версией своего дома Источник: Иван Митюшев











Но слава необычного дома давно вышла за пределы России. О небоскребе иностранцы снимали документальные фильмы. Архитектурная уникальность вдохновляет художников в разных частях планеты. В честь дома Сутягина называют музыкальные проекты, делают татуировки, посвящают выставки.