НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

южн.

 755мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Куда поехать на майские
Обзор цен на куличи
Сотни квартир без воды
Дайджест ко Дню Победы
Фигуранты по делу главы района
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Город истории Как бизнесмен построил в 90-х годах деревянный небоскреб и прославился на весь мир — взгляните на дом

Как бизнесмен построил в 90-х годах деревянный небоскреб и прославился на весь мир — взгляните на дом

О легендарном здании знают даже за рубежом

1 021
3 комментария

Собрали в одном видео, что известно о самом высоком жилом деревянном доме в России

Источник:

Городские медиа

В Архангельске открыли уменьшенную копию дома Сутягина. Деревянный небоскреб известен во всём мире и стал народным символом столицы Поморья. Здания нет уже 17 лет. В видео выше наши коллеги оценили мини-версию арт-объекта и вспомнили историю многоэтажки.

Дом Сутягина внесен в книгу рекордов России, потому что считается самым высоким деревянным жилым домом. По одним источникам, его высота была 38 метров, по другим — 44. Дом Сутягина даже планировали занести в Книгу рекордов Гиннесса.

Так выглядел дом Сутягина в 2008 году | Источник: Иван МалкинТак выглядел дом Сутягина в 2008 году | Источник: Иван Малкин

Так выглядел дом Сутягина в 2008 году

Источник:

Иван Малкин

Легендарное здание предприниматель Николай Сутягин начал строить в 90-х годах. Внутри находилась гостиница для иностранцев. Сам владелец в здании не жил, но с удовольствием поднимался на верхушку башни, чтобы насладиться видом на город.

«Когда я заезжал на строительные леса и видел речку, как она в море выходит, решил сделать место для отдыха, чтобы люди могли подниматься наверх, отдыхали и смотрели. Красотища была огромная!» — вспоминает создатель высотки.

Именно высота башни и стали критической точкой. Пока прохожие наслаждались уникальным зданием, жители ближайших домов боялись такого соседства и переживали, что высотка рухнет на их крыши.

В 2008 году власти Архангельска решили, что дом построен незаконно. Аргументировали тем, что деревянные строения нельзя возводить выше трех этажей. Сутягин возражал и утверждал, что башни не идут в счет этажности. В итоге дом разобрали по решению суда.

Автор идеи небоскреба с мини-версией своего дома | Источник: Иван МитюшевАвтор идеи небоскреба с мини-версией своего дома | Источник: Иван Митюшев

Автор идеи небоскреба с мини-версией своего дома

Источник:

Иван Митюшев

Но слава необычного дома давно вышла за пределы России. О небоскребе иностранцы снимали документальные фильмы. Архитектурная уникальность вдохновляет художников в разных частях планеты. В честь дома Сутягина называют музыкальные проекты, делают татуировки, посвящают выставки.

Несколько лет назад макет дома Сутягина воссоздали во французской высшей национальной школе архитектуры Malaquais в Париже. Теперь второй такой арт-объект появился в Архангельске.

ПО ТЕМЕ
Кристина ПолеваяКристина Полевая
Кристина Полевая
Видеоредактор
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
9 часов
Был о нем репортаж. Строительство началось в 1992 году с трёхэтажного здания. В конце 1990-х годов Сутягин отбывал наказание в ИТК, и строительство было приостановлено, но после его освобождения возобновилось.
Гость
11 часов
Здесь всё стабильно запрещают Ничего нельзя сделать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление