Вывели больше 300 человек: в Ярославле к зданию колледжа приехали пожарные. Что случилось

Толпа собралась у здания колледжа в Ярославле Источник: читатель 76.RU











В Ярославле днем 8 апреля пожарные приехали к корпусу градостроительного колледжа на проспекте Фрунзе, 8. Очевидцы заметили толпу студентов у входа. Рядом стояла пожарная машина.

«Там пожарная машина и на улице человек 100», — рассказал читатель 76.RU.

На место приехали сотрудники МЧС Источник: читатель 76.RU











В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что в колледже проводили пожарно-тактические занятия.

«Такое бывает. Организации себе ставят в график подобные учения и у нас некоторые подразделения принимают участие», — рассказали в МЧС.

В самом колледже тоже подтвердили информацию про учения, уточнив, что они были запланированы.

«Да, тренировка. [Эвакуировано] 327 человек. Это плановые учения с привлечением пожарно-спасательной службы», — рассказали 76.RU в Ярославском градостроительном колледже.