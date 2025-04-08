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Город Вывели больше 300 человек: в Ярославле к зданию колледжа приехали пожарные. Что случилось

Вывели больше 300 человек: в Ярославле к зданию колледжа приехали пожарные. Что случилось

Толпу студентов заметили на улице

3 591
11 комментариев
Толпа собралась у здания колледжа в Ярославле | Источник: читатель 76.RUТолпа собралась у здания колледжа в Ярославле | Источник: читатель 76.RU

Толпа собралась у здания колледжа в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле днем 8 апреля пожарные приехали к корпусу градостроительного колледжа на проспекте Фрунзе, 8. Очевидцы заметили толпу студентов у входа. Рядом стояла пожарная машина.

«Там пожарная машина и на улице человек 100», — рассказал читатель 76.RU.

На место приехали сотрудники МЧС | Источник: читатель 76.RUНа место приехали сотрудники МЧС | Источник: читатель 76.RU

На место приехали сотрудники МЧС

Источник:

читатель 76.RU

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что в колледже проводили пожарно-тактические занятия.

«Такое бывает. Организации себе ставят в график подобные учения и у нас некоторые подразделения принимают участие», — рассказали в МЧС.

В самом колледже тоже подтвердили информацию про учения, уточнив, что они были запланированы.

«Да, тренировка. [Эвакуировано] 327 человек. Это плановые учения с привлечением пожарно-спасательной службы», — рассказали 76.RU в Ярославском градостроительном колледже.

Несколько дней назад машины пожарных заметили у крупного офисного центра в Ярославле. Тогда спасатели тоже проводили учения.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Градостроительный колледж Пожарные Учения Эвакуация
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Комментарии
11
Гость
16 часов
Нужно всегда проходить учения
Гость
16 часов
Молодцы, учения канечно же очень хорошо)))
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