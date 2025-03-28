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Город подробности «Вошел в программу»: на разваливающийся дом в центре Ярославля потратят деньги из бюджета региона

«Вошел в программу»: на разваливающийся дом в центре Ярославля потратят деньги из бюджета региона

Жильцы жаловались на отсутствие воды и проблемного соседа

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38 комментариев
Жители дома на улице Трефолева в Ярославле пожаловались на невыносимые условия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители дома на улице Трефолева в Ярославле пожаловались на невыносимые условия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители дома на улице Трефолева в Ярославле пожаловались на невыносимые условия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 28 марта у дома в центре Ярославля собралась толпа. Там, к жильцам исторической двухэтажки на улице Трефолева, 18/2 приехал глава Кировского и Ленинского районов города Юрий Емец. Ранее люди жаловались на отсутствие воды и соседа, якобы затеявшего масштабный ремонт в нескольких квартирах.

Помимо Юрия Емеца, на участок приехали представители водоканала, Государственной службы охраны объектов культурного наследия и административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области.

«Чтобы не тратить деньги на ветер»

Люди наперебой жаловались на состояние дома. Новый глава двух центральных районов Ярославля поспешил всех успокоить: ремонт будет. Да еще и не за счет собственников. Власти решили выделить на это деньги из бюджета.

«Ваш дом вошел в программу губернатора, его будут делать за счет бюджета области, не за счет собственника здания. Потому что вы находитесь в центре города. Чтобы не тратить деньги на ветер, мы решили, что соберемся здесь, придут специалисты водоканала. Мы сейчас возьмем: красиво побелим, красиво сделаем, но от этого же ничего не изменится. Труба горячей воды не станет новой. На ровность фундамента тоже надо проводить экспертизу», — заявил людям Юрий Емец.

Глава двух районов приехал на встречу с жителями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлава двух районов приехал на встречу с жителями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Глава двух районов приехал на встречу с жителями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также чиновник пояснил: саму экспертизу за бюджетный счет проводить нельзя.

«Понимаете, здание находится в вашей собственности. Государство не имеет права выделять денежные средства на проведение экспертиз. Есть собственник. Если бы не было собственника, тогда да. Но здание находится в собственности», — рассказал Юрий Емец. — «Понятно, что у вас должно было пройти общее собрание собственников жилья, и принято это решение».

Дому, действительно, требуется ремонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДому, действительно, требуется ремонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дому, действительно, требуется ремонт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит одна из квартир в историческом доме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит одна из квартир в историческом доме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит одна из квартир в историческом доме

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Не могут 600 тысяч человек платить за прихоти собственников»

В Государственной службе охраны объектов культурного наследия пояснили, что собственники еще не получали акт технического состояния. Оценивали ли здание специалисты — не известно.

Один из жильцов дома — тот самый, на действия которого жаловались соседи, сообщил, что хочет добиваться того, чтобы трубу холодного водоснабжения перевели в другую сторону. Но в ответ получил отказ.

«Какие основания у нас нести эти затраты, менять существующую схему водоснабжения? Вы поймите, у нас тариф установлен на весь город. Не могут 600 тысяч человек платить за все прихоти всех собственников», — парировал представитель водоканала.

«Я буду добиваться того, чтобы трубу убрали», — не согласился жилец.

«Добивайтесь. Если нам суд скажет — мы все сделаем», — отреагировал сотрудник водоканала. — «Наша собственность не в аварийном состоянии. Она действует, работает. У нас проблем никаких нет».

Жильцы дома пожаловались властям на свои проблемы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖильцы дома пожаловались властям на свои проблемы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жильцы дома пожаловались властям на свои проблемы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тем временем представитель инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области сообщил, что от жильцов поступило обращение по поводу проблемы. Сейчас специалисты контролируют ситуацию.

Люди говорили, что долгое время в их доме были проблемы с водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди говорили, что долгое время в их доме были проблемы с водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди говорили, что долгое время в их доме были проблемы с водой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С чего все начиналось

Изначально жильцы дома в центре Ярославля забили тревогу из-за соседа, отключившего воду нескольким квартирам. Люди сообщили, что он затеял ремонт, который тянулся с 9 января. Все это время люди боятся, что здание не выдержит нагрузки и разрушится.

Сама двухэтажка была построена в 1828 году, в начале нулевых ее признали объектом культурного наследия. При этом дом давно не видел капитального ремонта, а управляющей компании нет. Жильцы сами должны следить за состоянием двухэтажки, и тратить на ремонт свои деньги.

Со своей проблемой жильцы пришли на встречу к главе Кировского и Ленинского районов Дмитрию Емецу. Чиновник пояснил: о ситуации знает, перепланировки в этом доме запрещены. Он пообещал, что лично обсудит ситуацию с начальником ОМВД по Кировскому району.

Люди боятся, что стены в двухэтажке просто обвалятся | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди боятся, что стены в двухэтажке просто обвалятся | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди боятся, что стены в двухэтажке просто обвалятся

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Исторический дом Проблемы жильцов Глава районов Ремонт
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Комментарии
38
Гость
28 марта, 21:11
Поликлинику закрыть и решить, что ремонтом заниматься не рентабельно . Это норм. Поговорить о ремонте дома, пообещать - это тоже норм. Но.... вместо всего подсветить мост! Мост поди ж с высока видать, а больные люди и жители аварийного дома .... так и будут смиренно переносить тяготы и лишения.
Гость
28 марта, 19:00
При привитизации жилья,было четко в законе написано,что должно быть передано в отремонтированом состоянии В результате,этого было не сделано,люди приватизировали гнилье,теперь они еще и экспертизу должны делать за свой счет.Кроме того дом признан культ наследием,а значит город должен слелать экспертизу,охроняемого им обьекта.
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