«Стена превратилась в труху»: в Ярославской области жилец аварийного дома умоляет его переселить

В Переславле-Залесском 75-летний житель аварийного дома бьет тревогу. Александр Ширшин живет в деревянной двухэтажке довоенной постройки на улице Свободы, 45. Он рассказал, что в здании разваливаются стены, валится потолок, а от кирпичного фундамента уже практически ничего не осталось.
«Дом находится в муниципальной собственности. <…> Наружные стены местами прогнили насквозь, а брёвна начали вылезать наружу. В одном месте их пришлось стянуть стальными шпильками, чтобы они не вывалились. Одна из капитальных, внутренних стен сгнила и превратилась в труху. В некоторых местах стена осыпалась и образовались сквозные проёмы», — написал пенсионер в телеграм-канале «Переславль Live».
«Прогнил насквозь»
Александр Ширшин рассказал, что туалет в его квартире пришел в негодность, и находиться в нем опасно. Ему пришлось оборудовать санузел в помещении, где расположена кухня.
«Наружный угол, в моей комнате, прогнил насквозь так, что можно было просунуть руку прямо на улицу. Мне пришлось запенить эти дыры и закрыть, снаружи деревянной плитой. Администрация города ни разу не занималась ремонтом дома, всё пущено на самотёк», — рассказал пенсионер.
По его словам, у соседей в квартирах ситуация не лучше.
«Моя соседка на втором этаже живёт в невероятно стеснённых условиях. У неё одна комната площадью 16 квадратных метров. В этой комнате находятся и туалет, и кухня, и прихожая, и спальня, и столовая, и всё остальное», — рассказал Александр.
В 2020 году, по словам пенсионера, с помощью правоохранительных органов жильцам удалось добиться признания дома аварийным. По данным паспорта объекта, опубликованного на сайте «ГИС ЖКХ», здание изношено на 76,85%. Двухэтажка была построена в 1926 году, а в 1937 была проведена реконструкция. Управляющей компании в доме нет, рассказал Александр. Никто просто не хочет брать на себя ответственность за разваливающуюся хибару.
Жильцы надеялись, что получат новое жилье в 2023 году. Но, как выяснилось, на квартиры они не могут рассчитывать даже в 2025-2027. Проблема заключается в том, что собственники квартир в двухэтажке на улице Свободы не вошли в программу расселения 2017 года.
«Мне предложили переехать в манёвренное жильё, — в комнату в посёлке Ивановское в 20-ти километрах от города. Там двухэтажные кирпичные дома, но уже давно пустующие. Мне 75 лет, и что мне делать там без родственников, друзей медицинской помощи? Разве это справедливо?» — задался вопросом пенсионер. — «И куда девать нажитое за 34 года проживания имущество? Предложили оставить часть имущества в текущем помещении, но у меня даже нет денег на переезд. В дом по улице Менделеева, строящемся для отселения из аварийных домов, мне и ещё двум жильцам мест не нашлось».
«Катастрофически быстро разрушается»
По словам Александра, представители администрации трижды пытались купить ему квартиру на вторичном рынке, но за миллион рублей вариантов не нашлось.
«Прошу помощи в получении для меня и моих соседей, благоустроенного жилья вне очереди и как можно скорее, так как наш дом катастрофически быстро разрушается», — рассказал Александр.
В администрации Переславля-Залесского подтвердили: дом, действительно, аварийный и его должны снести в 2025 году. Жильцам постоянно ищут новое жилье. Если попадаются подходящие варианты — помещения покупают, а людей расселяют.
«В случае поступления ответа от агентств недвижимости с предложением о продаже жилого помещения, либо появления на рынке недвижимости объявления о продаже жилого помещения, соответствующей площади и соответствующего санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, администрацией будет проведен аукцион по покупке в муниципальную собственность жилого помещения», — рассказали в администрации Переславля-Залесского.
Также там пояснили, что жильцов дома на улице Свободы, 45 не могут переселить в новостройки на улице Менделеева, о которых говорил Александр, так как квартиры в них выделят жителям домов, признанных аварийными до 2017 года.