«Стена превратилась в труху»: в Ярославской области жилец аварийного дома умоляет его переселить

Житель Ярославской области показал свои условия жизни в аварийном доме Источник: Переславль Live / Telegram











В Переславле-Залесском 75-летний житель аварийного дома бьет тревогу. Александр Ширшин живет в деревянной двухэтажке довоенной постройки на улице Свободы, 45. Он рассказал, что в здании разваливаются стены, валится потолок, а от кирпичного фундамента уже практически ничего не осталось.

«Дом находится в муниципальной собственности. <…> Наружные стены местами прогнили насквозь, а брёвна начали вылезать наружу. В одном месте их пришлось стянуть стальными шпильками, чтобы они не вывалились. Одна из капитальных, внутренних стен сгнила и превратилась в труху. В некоторых местах стена осыпалась и образовались сквозные проёмы», — написал пенсионер в телеграм-канале «Переславль Live».

«Прогнил насквозь»

Александр Ширшин рассказал, что туалет в его квартире пришел в негодность, и находиться в нем опасно. Ему пришлось оборудовать санузел в помещении, где расположена кухня.

«Наружный угол, в моей комнате, прогнил насквозь так, что можно было просунуть руку прямо на улицу. Мне пришлось запенить эти дыры и закрыть, снаружи деревянной плитой. Администрация города ни разу не занималась ремонтом дома, всё пущено на самотёк», — рассказал пенсионер.

Дерево выглядит прогнившим Источник: Переславль Live / Telegram











По его словам, у соседей в квартирах ситуация не лучше.

«Моя соседка на втором этаже живёт в невероятно стеснённых условиях. У неё одна комната площадью 16 квадратных метров. В этой комнате находятся и туалет, и кухня, и прихожая, и спальня, и столовая, и всё остальное», — рассказал Александр.

В 2020 году, по словам пенсионера, с помощью правоохранительных органов жильцам удалось добиться признания дома аварийным. По данным паспорта объекта, опубликованного на сайте «ГИС ЖКХ», здание изношено на 76,85%. Двухэтажка была построена в 1926 году, а в 1937 была проведена реконструкция. Управляющей компании в доме нет, рассказал Александр. Никто просто не хочет брать на себя ответственность за разваливающуюся хибару.

Кафельные плитки уже давно отвалились, обнажив разрушающиеся стены Источник: Переславль Live / Telegram











Жильцы надеялись, что получат новое жилье в 2023 году. Но, как выяснилось, на квартиры они не могут рассчитывать даже в 2025-2027. Проблема заключается в том, что собственники квартир в двухэтажке на улице Свободы не вошли в программу расселения 2017 года.

«Мне предложили переехать в манёвренное жильё, — в комнату в посёлке Ивановское в 20-ти километрах от города. Там двухэтажные кирпичные дома, но уже давно пустующие. Мне 75 лет, и что мне делать там без родственников, друзей медицинской помощи? Разве это справедливо?» — задался вопросом пенсионер. — «И куда девать нажитое за 34 года проживания имущество? Предложили оставить часть имущества в текущем помещении, но у меня даже нет денег на переезд. В дом по улице Менделеева, строящемся для отселения из аварийных домов, мне и ещё двум жильцам мест не нашлось».

Покрытие на потолке обрушилось, теперь там зияет дыра Источник: Переславль Live / Telegram











«Катастрофически быстро разрушается»

По словам Александра, представители администрации трижды пытались купить ему квартиру на вторичном рынке, но за миллион рублей вариантов не нашлось.

«Прошу помощи в получении для меня и моих соседей, благоустроенного жилья вне очереди и как можно скорее, так как наш дом катастрофически быстро разрушается», — рассказал Александр.

Сквозь дыры в стенах видны деревянные перекрытия Источник: Переславль Live / Telegram











В администрации Переславля-Залесского подтвердили: дом, действительно, аварийный и его должны снести в 2025 году. Жильцам постоянно ищут новое жилье. Если попадаются подходящие варианты — помещения покупают, а людей расселяют.

«В случае поступления ответа от агентств недвижимости с предложением о продаже жилого помещения, либо появления на рынке недвижимости объявления о продаже жилого помещения, соответствующей площади и соответствующего санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, администрацией будет проведен аукцион по покупке в муниципальную собственность жилого помещения», — рассказали в администрации Переславля-Залесского.

В некоторых местах на стенах расползлась плесень Источник: Переславль Live / Telegram









