А чем плоха арбуз-палатка? Где в Ярославле смогут разместиться ушедшие западные бренды — обзор

Н&M может занять арбузную лавку возле Заволжского рынка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа











В начале февраля 2025 года в информационном поле появились обсуждения о возвращении западных брендов на российский рынок. ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, сообщили, что компания Indetex (владелец брендов Zara, Bershka и т. д.) ведет переговоры об открытии своих магазинов в России.

Речь идет не про все бренды. Например, приход в Россию Н&M и IKEA эксперты считают маловероятным. А вот такие бренды как Samsung, LG, Hyundai, по данным южнокорейских СМИ, рассматривают возможность вернуться на российский рынок.

Вот только площади, на которых раньше работали западные бренды, заняты. Если в те же помещения вернуться не получиться, где будут открываться магазины? Мы изучили локации в Ярославле.

Вегас обретет популярность с открытием новых магазинов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа











На рынок теперь точно будут стоять очереди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа











Для Zara мы нашли палатку в Крестах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа











Бывшую столовую можно переделать в Макдоналдс Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа











Добавим модной одежды в Брагино Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа











На Центральном рынке нашелся отличный парфюмерный павильон для Sephora Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа











А на Угличском рынке кафе будет не лишним Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа









