Город фоторепортаж А чем плоха арбуз-палатка? Где в Ярославле смогут разместиться ушедшие западные бренды — обзор
А чем плоха арбуз-палатка? Где в Ярославле смогут разместиться ушедшие западные бренды — обзор
Мы подобрали новые места для магазинов
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В начале февраля 2025 года в информационном поле появились обсуждения о возвращении западных брендов на российский рынок. ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, сообщили, что компания Indetex (владелец брендов Zara, Bershka и т. д.) ведет переговоры об открытии своих магазинов в России.
Речь идет не про все бренды. Например, приход в Россию Н&M и IKEA эксперты считают маловероятным. А вот такие бренды как Samsung, LG, Hyundai, по данным южнокорейских СМИ, рассматривают возможность вернуться на российский рынок.
Вот только площади, на которых раньше работали западные бренды, заняты. Если в те же помещения вернуться не получиться, где будут открываться магазины? Мы изучили локации в Ярославле.