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Город фоторепортаж А чем плоха арбуз-палатка? Где в Ярославле смогут разместиться ушедшие западные бренды — обзор

А чем плоха арбуз-палатка? Где в Ярославле смогут разместиться ушедшие западные бренды — обзор

Мы подобрали новые места для магазинов

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Н&amp;M может занять арбузную лавку возле Заволжского рынка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаН&amp;M может занять арбузную лавку возле Заволжского рынка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

Н&M может занять арбузную лавку возле Заволжского рынка

Источник:

В начале февраля 2025 года в информационном поле появились обсуждения о возвращении западных брендов на российский рынок. ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, сообщили, что компания Indetex (владелец брендов Zara, Bershka и т. д.) ведет переговоры об открытии своих магазинов в России.

Речь идет не про все бренды. Например, приход в Россию Н&M и IKEA эксперты считают маловероятным. А вот такие бренды как Samsung, LG, Hyundai, по данным южнокорейских СМИ, рассматривают возможность вернуться на российский рынок.

Вот только площади, на которых раньше работали западные бренды, заняты. Если в те же помещения вернуться не получиться, где будут открываться магазины? Мы изучили локации в Ярославле.

Вегас обретет популярность с открытием новых магазинов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаВегас обретет популярность с открытием новых магазинов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

Вегас обретет популярность с открытием новых магазинов

Источник:
На рынок теперь точно будут стоять очереди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаНа рынок теперь точно будут стоять очереди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

На рынок теперь точно будут стоять очереди

Источник:
Для Zara мы нашли палатку в Крестах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаДля Zara мы нашли палатку в Крестах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

Для Zara мы нашли палатку в Крестах

Источник:
Бывшую столовую можно переделать в Макдоналдс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаБывшую столовую можно переделать в Макдоналдс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

Бывшую столовую можно переделать в Макдоналдс

Источник:
Добавим модной одежды в Брагино | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаДобавим модной одежды в Брагино | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

Добавим модной одежды в Брагино

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На Центральном рынке нашелся отличный парфюмерный павильон для Sephora | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаНа Центральном рынке нашелся отличный парфюмерный павильон для Sephora | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

На Центральном рынке нашелся отличный парфюмерный павильон для Sephora

Источник:
А на Угличском рынке кафе будет не лишним | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаА на Угличском рынке кафе будет не лишним | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

А на Угличском рынке кафе будет не лишним

Источник:
IKEA никогда не было в Ярославле, но на всякий случай мы и для нее подобрали ТЦ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаIKEA никогда не было в Ярославле, но на всякий случай мы и для нее подобрали ТЦ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

IKEA никогда не было в Ярославле, но на всякий случай мы и для нее подобрали ТЦ

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