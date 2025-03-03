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Город Обустраиваем дачу эксперт «Чтобы не потерять рассаду»: чем уже пора заняться дачникам на своих участках

«Чтобы не потерять рассаду»: чем уже пора заняться дачникам на своих участках

Рассказала эксперт Ольга Догадаева из Ярославской области

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1 комментарий
Чем уже пора заняться дачникам | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЧем уже пора заняться дачникам | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Чем уже пора заняться дачникам

Источник:

Наступила весна, а значит дачникам пора задуматься о наведении порядка на своих участках. Не успеете глазом моргнуть, как пора будет сеять, полоть и поливать. И хочется, чтобы старания не прошли даром, а урожай порадовал.

О том, как правильно начинать готовить участок уже сейчас, рассказала Ольга Догадаева. Она занимается выращиванием гигантских овощей в поселке Искра Октября Рыбинского района Ярославской области.

— Мне хочется подготовить теплицу к ранней высадке. Для этого я вынесла все ненужное из нее, проливала грядки водой. За зиму все выморозило и земля сухая. А сухая земля не прогревается. Вот я полила грядки и укрыла прозрачной пленкой, чтобы земля быстрее нагрелась, и влага из нее не испарялась, — рассказала Ольга Догадаева.

Ольга рассказала: раннюю высадку лучше делать тем, кто живет рядом с огородом. Поскольку если будет угроза заморозков, то можно успеть сделать дополнительное укрытие для обогревания теплицы.

— Чтобы не потерять рассаду, — пояснила Ольга Догадаева.

Проливать грядки Ольга советует только в теплице. Для подготовки открытого грунта на улице пока слишком холодно.

— А как снег стает, и земля начнёт прогреваться, можно будет, — пояснила дачница.

Ранее Ольге удалось вырастить самую тяжелую свеклу в России. Да и другие овощи Ольги маленькими не назовешь. Вес ее тыквы перевалил за 300 килограммов, а арбуз достиг отметки в 60 кило.

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Комментарии
1
Гость
14 минут
Дачникам надо не рассаду сажать, а деньги запасать, и административный кодекс учить.
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