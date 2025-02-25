Начинал с участкового: в Ярославском районе скончался 45-летний начальник отдела полиции

Михаил Грицай руководил полицией в Ярославском районе Источник: УМВД России по Ярославской области / Дарья Паращенко / 93.RU











В Ярославском районе скончался 45-летний начальник отдела полиции Михаил Грицай. Это случилось 24 февраля. Об произошедшем сообщили его коллеги.

— На 46-м году жизни скоропостижно скончался полковник полиции Грицай Михаил Олегович, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Михаил Грицай родился в Ярославле, в 1999 году поступил в Смоленский филиал Московского университета МВД России. Начинал работать в отделе по Фрунзенскому району Ярославля участковым уполномоченным милиции. С 2002 года служил на разных должностях в подразделениях уголовного розыска. ОМВД России по Ярославскому району Михаил Грицай возглавил в 2021 году.

— За период службы Михаил Олегович Грицай неоднократно награждался ведомственными наградами, поощрялся руководством УМВД России по Ярославской области, — уточнили правоохранители. — Руководство и личный состав УМВД России по Ярославской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

О дате и месте и проведения гражданской панихиды пообещали сообщить позже.