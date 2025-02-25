НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -21

0 м/c,

штиль.

 758мм 84%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,63
EUR 90,94
Выстрелил в лицо
Новая выплата
Чем дышат ярославцы
Как вызвать врача
Конкурс 76.RU
Опасные вещества в воздухе
Испугались из-за запаха газа
Что известно о продаже ТЦ
Вакансии в правительстве
Рос тарифов ЖКХ
Город Начинал с участкового: в Ярославском районе скончался 45-летний начальник отдела полиции

Начинал с участкового: в Ярославском районе скончался 45-летний начальник отдела полиции

Михаил Грицай ушел из жизни 24 февраля

5 456
23 комментария
Михаил Грицай руководил полицией в Ярославском районе | Источник: УМВД России по Ярославской области / Дарья Паращенко / 93.RUМихаил Грицай руководил полицией в Ярославском районе | Источник: УМВД России по Ярославской области / Дарья Паращенко / 93.RU

Михаил Грицай руководил полицией в Ярославском районе

Источник:

В Ярославском районе скончался 45-летний начальник отдела полиции Михаил Грицай. Это случилось 24 февраля. Об произошедшем сообщили его коллеги.

— На 46-м году жизни скоропостижно скончался полковник полиции Грицай Михаил Олегович, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Михаил Грицай родился в Ярославле, в 1999 году поступил в Смоленский филиал Московского университета МВД России. Начинал работать в отделе по Фрунзенскому району Ярославля участковым уполномоченным милиции. С 2002 года служил на разных должностях в подразделениях уголовного розыска. ОМВД России по Ярославскому району Михаил Грицай возглавил в 2021 году.

— За период службы Михаил Олегович Грицай неоднократно награждался ведомственными наградами, поощрялся руководством УМВД России по Ярославской области, — уточнили правоохранители. — Руководство и личный состав УМВД России по Ярославской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

О дате и месте и проведения гражданской панихиды пообещали сообщить позже.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Михаила Грицай

ПО ТЕМЕ
Полицейский Прощание Правоохранительные органы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD11
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
12 часов
Чё вообще происходит? Какая пенсия в 65 лет? К 65 годам, половина мужиков в этой Стране, уже покоятся на кладбищах! 😡😡😡
Гость
11 часов
Все вопросы и претензии к медсанчасти МВД - поскольку пока будут продолжаться формальные медосмотры без реального выявления хронических заболеваний, без реального лечения и диспансерного учета, то будет и не такое...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление