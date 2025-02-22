Шел, не зная страха: как сибирский колхозник встал на защиту Ленинграда и получил за это медаль «За отвагу»

Подвиги Павла Черненко заслуживают мирового признания Источник: коллаж: Елена Латыпова / NGS55.RU и Исторический архив Омской области











История Павла Черненко — это тяжелый и полный преград путь от скромного фермера до легендарного разведчика-наблюдателя, чьи действия спасли жизни сотен советских солдат. Имя этого разведчика не гремело на первых страницах главных газет «Правда» или «Вечерняя Москва», но его подвиги меняли ход сражений во время одной из самых страшных и кровопролитных войн XX века.

Разворот советской газеты с описанием подвигов сибиряка Источник: Исторический архив Омской области











От Новосергеевки до Берлина

Герой Великой Отечественной войны участвовал в Ленинградской и Курской битвах, в боях за освобождение Украины и Польши. Сражался на Ленинградском и Северо-Западном фронтах. Четыре раза был тяжело ранен, но снова возвращался в строй, а позже дошел до Берлина.



Когда фашистская армия 22 июня 1941 года без предупреждения напала на Советский Союз, Павлу Черненко из села Новосергеевка в Омской области было всего 23 года. К этому времени юноша из крестьянской семьи получил четыре класса начального образования, успел поработать скотником в колхозе и даже окончил Новосибирскую школу НКВД после призыва в армию. Вместо карьеры в органах впереди его ждала война.

На фронте открыл в себе талант снайпера

Начал службу Черненко обычным стрелком, и войну встретил им же. Позже стал разведчиком, а в ноябре 1941 года — командиром 76-миллиметровой полевой пушки. В этой должности прошел всю войну.



Боевое крещение юноша получил в Ленинграде. В тот холодный ноябрьский день бойцы Красной армии отбили более 10 атак неприятеля. И в том, что в конечном счете сражение было выиграно советскими войсками, есть внушительная доля участия пулеметчика Черненко.



— Оборону заняли уже затемно. Ночь прошла незаметно. Все очень сильно волновались: нам впервые предстояло участвовать в серьезном бою. Для многих тогда схватка с врагом стала первой. Рассвет мы встретили артиллерийским обстрелом с вражеской стороны… — вспоминал сам Павел Яковлевич в одной из газет, которая хранится в Историческом архиве Омской области.



Черненко не растерялся, положил палец на спусковой крючок и начал ждать, когда противник подойдет на верный выстрел. После того как в поле зрения советского бойца показался первый фашист, пулемет Черненко не замолкал. Не один десяток немцев был тогда сражен меткой пулей омича. За этот бой Павла Яковлевича наградили медалью «За боевые заслуги».



Выбитые с высоты фашисты решили повторить атаку, использовав для этого широкий овраг — он огибал высотку с фланга. Но, чтобы попасть на место, требовалось преодолеть около 100 метров открытого пространства. По одному вражеские солдаты стали просачиваться в овраг.



Маневр заметил Черненко. Приклад снайперской винтовки плотно лег к его плечу. Выстрел… Снова выстрел. Немецкий солдат упал лицом в землю, второго постигла та же участь. Затем третьего… четвертого. Рядом с Черненко оказался начальник штаба, который похвалил бойца и скомандовал продолжать. Вслед за Черненко прицел на открытое пространство взяли и другие бойцы. Когда 64-й немец споткнулся на бегу и упал убитым, вражеский командир приказал отступить. Именно за этот поединок Павла Черненко наградили медалью «За отвагу».

Партийный билет Павла Черненко как члена КПСС Источник: Исторический архив Омской области Фотография из личного дела Источник: Исторический архив Омской области

Ее дают солдатам и сержантам за мужество и смелость, проявленные в бою. Награда появилась еще до войны — в 1938 году. Тогда ее вручали красноармейцам, которые проявили мужество в сложных ситуациях. Медаль получила широкую известность в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны и имела особую ценность среди фронтовиков. В современной России ее переутвердили в 1994 году. Обновленный вариант практически полностью сохранил прежнее оформление.

В мирное время лечил животных

После войны в октябре 1945 года старшину Черненко демобилизовали. Он вернулся на родину в Полтавский район Омской области. Жил там же, в деревне Новосергеевке, где работал ветфельдшером в колхозе имени Андреева до 1956 года. Позже вместе с семьей переехал Москаленский район, где по иронии судьбы провел остаток жизни в деревне с немецким названием Клаус. В 1967 году стал членом КПСС, а в 1978-м вышел на пенсию, но даже в этот период продолжал заниматься любимым делом — лечить животных. В 1995 году Павла Яковлевича пригласили в Москву на открытие мемориала Победы на Поклонной горе в честь 50-летия Победы.

Автобиография Павла Яковлевича, написанная им самим Источник: Исторический архив Омской области











В своем послужном списке Павел Черненко имеет орден Славы трех степеней, орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», три — «За боевые заслуги». Медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». «XX лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Советским Вооруженным силам», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Источник: Исторический архив Омской области









