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Город В соцсетях появилась информация об отставке главы Ярославского района. Так ли это

В соцсетях появилась информация об отставке главы Ярославского района. Так ли это

Комментарий дали в администрации ЯМР

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В администрации Ярославского района прокомментировали слухи об отставке главы Николая Золотникова | Источник: Николай Золотников / Vk.comВ администрации Ярославского района прокомментировали слухи об отставке главы Николая Золотникова | Источник: Николай Золотников / Vk.com

В администрации Ярославского района прокомментировали слухи об отставке главы Николая Золотникова

Источник:

В ярославских городских пабликах появилась информация о возможных кадровых перестановках во власти. Сообщалось, что в скором времени Николай Золотников якобы оставит свой пост главы Ярославского района. Данные об этом появились 13 февраля.

В разговоре с 76.RU Николай Золотников отказался давать комментарий и перенаправил к начальнику управления делами администрации ЯМР Светлане Веретенниковой.

— Мы не в курсе. Мы с Николаем Владимировичем работаем и хотели бы дальше работать, — сказала в разговоре с 76.RU Светлана Веретенникова. — А если кто-то и подбирает кандидатов, это уже не наше решение, а кого-то на Советской площади (в правительстве. — Прим. ред.).

Николай Злотников занимает пост главы Ярославского района с 2017 года. На эту должность его рекомендовал на тот момент губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В сообщении об уходе Николая Золотникова с руководящего поста также была информация, что его должен был заменить умерший замглавы — 35-летний Артем Щербак.

— Очень плохо, что сейчас Артема Олеговича так упоминают. Еще девять дней не прошло. У нас такой информации, к сожалению или к счастью, нет, — пояснила начальник управления делами администрации Ярославского района Светлана Веретенникова.

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