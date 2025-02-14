В соцсетях появилась информация об отставке главы Ярославского района. Так ли это

В администрации Ярославского района прокомментировали слухи об отставке главы Николая Золотникова Источник: Николай Золотников / Vk.com











В ярославских городских пабликах появилась информация о возможных кадровых перестановках во власти. Сообщалось, что в скором времени Николай Золотников якобы оставит свой пост главы Ярославского района. Данные об этом появились 13 февраля.

В разговоре с 76.RU Николай Золотников отказался давать комментарий и перенаправил к начальнику управления делами администрации ЯМР Светлане Веретенниковой.

— Мы не в курсе. Мы с Николаем Владимировичем работаем и хотели бы дальше работать, — сказала в разговоре с 76.RU Светлана Веретенникова. — А если кто-то и подбирает кандидатов, это уже не наше решение, а кого-то на Советской площади (в правительстве. — Прим. ред.).

Николай Злотников занимает пост главы Ярославского района с 2017 года. На эту должность его рекомендовал на тот момент губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В сообщении об уходе Николая Золотникова с руководящего поста также была информация, что его должен был заменить умерший замглавы — 35-летний Артем Щербак.