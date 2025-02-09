Еще не начали заниматься дачей? Ярославский садовод объяснила, что обязательно нужно успеть в феврале

Что нужно сделать в огороде в феврале Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Зима — это не только время ожидания весны, но и отличная возможность заложить фундамент для богатого урожая. Ярославский садовод Наталья Семенас поделилась с 76.RU полезными советами по защите растений, обрезке деревьев и планированию посадок, чтобы ваш сад и огород заколосились.

Главное дело, которым нужно заняться зимой, — защита деревьев и кустарников. Стволы необходимо утеплять. Обвяжите деревья мешковиной или другим дышащим материалом, чтобы предотвратить образование морозобоин.

Для кустарников рекомендуется укрытие слоем соломы или лапника. При этом не забывайте о приствольных кругах: разложите мульчу (например, торф), оставляя зазор в несколько сантиметров до ствола, чтобы не замедлить рост.

Защита от солнечных ожогов

— В феврале солнце уже высоко и светит ярче. Это может привести к солнечным ожогам у хвойных растений, особенно у недавно посаженных. Сильному обгоранию подвержены некоторые виды пихт, сосен и можжевельника. Чтобы этого избежать, оберните деревья тонким укрывным материалом или специальной сеткой от ожогов. Главное — не оборачивайте слишком плотно, чтобы дерево могло дышать, — отмечает садовод.

Обрезка деревьев

Февраль — лучшее время для обрезки деревьев (если нет сильных морозов). Следует удалить сломанные ветки, а также те, что растут внутри кроны и за ее пределами. По словам садовода Натальи, именно в этот период они находятся в состоянии покоя, что делает процедуру менее болезненной.

Увлажнение почвы в теплице

Если у вас есть теплица, постарайтесь насыпать снег внутрь (если он есть). Зимой почва в необслуживаемой теплице сильно пересыхает и уплотняется, что затрудняет проникновение воды и воздуха. Снег поможет насытить почву талой водой.

Ранней весной растения могут испытывать азотное голодание. Поэтому в феврале можно разбросать аммиачную селитру по снегу (5-10 г на 1 кв. м). Во время таяния снега азот будет поступать к корням деревьев и кустарников.

Для достижения наилучших результатов садовод Наталья советует уже начать планирование посадок.

Хотя до начала полноценной работы в огороде еще далеко, февраль — идеальное время для планирования культур, которые будут посажены весной. Соблюдение севооборота важно для получения здоровых растений и полноценного урожая. Составьте подробный план огорода с обозначением грядок для различных культур. Это также поможет рассчитать место и необходимые объемы посадок.

С первых чисел февраля можно начинать сеять перец и баклажаны на рассаду. Во второй половине месяца сеем петунию, лобелию, вербену, анютины глазки и землянику с клубникой.