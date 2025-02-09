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Город Еще не начали заниматься дачей? Ярославский садовод объяснила, что обязательно нужно успеть в феврале

Еще не начали заниматься дачей? Ярославский садовод объяснила, что обязательно нужно успеть в феврале

Публикуем ее советы

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4 комментария
Что нужно сделать в огороде в феврале | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЧто нужно сделать в огороде в феврале | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Что нужно сделать в огороде в феврале

Источник:

Зима — это не только время ожидания весны, но и отличная возможность заложить фундамент для богатого урожая. Ярославский садовод Наталья Семенас поделилась с 76.RU полезными советами по защите растений, обрезке деревьев и планированию посадок, чтобы ваш сад и огород заколосились.

Главное дело, которым нужно заняться зимой, — защита деревьев и кустарников. Стволы необходимо утеплять. Обвяжите деревья мешковиной или другим дышащим материалом, чтобы предотвратить образование морозобоин.

Для кустарников рекомендуется укрытие слоем соломы или лапника. При этом не забывайте о приствольных кругах: разложите мульчу (например, торф), оставляя зазор в несколько сантиметров до ствола, чтобы не замедлить рост.

Защита от солнечных ожогов

— В феврале солнце уже высоко и светит ярче. Это может привести к солнечным ожогам у хвойных растений, особенно у недавно посаженных. Сильному обгоранию подвержены некоторые виды пихт, сосен и можжевельника. Чтобы этого избежать, оберните деревья тонким укрывным материалом или специальной сеткой от ожогов. Главное — не оборачивайте слишком плотно, чтобы дерево могло дышать, — отмечает садовод.

Обрезка деревьев

Февраль — лучшее время для обрезки деревьев (если нет сильных морозов). Следует удалить сломанные ветки, а также те, что растут внутри кроны и за ее пределами. По словам садовода Натальи, именно в этот период они находятся в состоянии покоя, что делает процедуру менее болезненной.

Увлажнение почвы в теплице

Если у вас есть теплица, постарайтесь насыпать снег внутрь (если он есть). Зимой почва в необслуживаемой теплице сильно пересыхает и уплотняется, что затрудняет проникновение воды и воздуха. Снег поможет насытить почву талой водой.

Ранней весной растения могут испытывать азотное голодание. Поэтому в феврале можно разбросать аммиачную селитру по снегу (5-10 г на 1 кв. м). Во время таяния снега азот будет поступать к корням деревьев и кустарников.

Для достижения наилучших результатов садовод Наталья советует уже начать планирование посадок.

Хотя до начала полноценной работы в огороде еще далеко, февраль — идеальное время для планирования культур, которые будут посажены весной. Соблюдение севооборота важно для получения здоровых растений и полноценного урожая. Составьте подробный план огорода с обозначением грядок для различных культур. Это также поможет рассчитать место и необходимые объемы посадок.

С первых чисел февраля можно начинать сеять перец и баклажаны на рассаду. Во второй половине месяца сеем петунию, лобелию, вербену, анютины глазки и землянику с клубникой.

— Теплая зима не должна существенно повлиять на дачный сезон. Да, снега мало, но сильных морозов тоже пока не было. Главное — чтобы лето не подвело, — утверждает садовод Наталья.

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Комментарии
4
Гость
1 час
"В феврале солнце уже высоко и светит ярче." Солнце редкий гость с ноября. А если появляется изредка, то светит, но еще не греет
Гость
35 минут
Налогами ещё обложки, поднимут плату за проезд, но самое главное как сделать чтобы холопы не ели за бесплатно? вот этот вопрос не даёт покоя в Кремле
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