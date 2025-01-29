В крупном районе Ярославля планируют построить склады

В Ярославле планируют построитьт склады Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле планируется строительство складских помещений. Они разместятся в районе дома № 14 в поселке Великий во Фрунзенском районе Ярославля. Мэр Артем Молчанов подписал постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории 28 января.

— Размещение объектов капитального строительства — складов на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Параметры планируемых объектов будут приняты в соответствии с территориальной зоной П.4, — говорится в постановлении.

Зона П.4 предполагает размещение на этой территории коммунально-производственных предприятий и складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения.

Общая площадь участка, на котором планируется размещение складов, составляет 25,5 гектара.

Схема территории, на которой планируют построить склады Источник: Полина Автошина / Городские медиа











В проекте будут установлены границы территорий общего пользования и зон размещения объектов капитального строительства, а также определены характеристики и очередность развития территории.