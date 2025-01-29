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Город В крупном районе Ярославля планируют построить склады

В крупном районе Ярославля планируют построить склады

Где они будут располагаться

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2 комментария

В Ярославле планируют построитьт склады

Источник:

В Ярославле планируется строительство складских помещений. Они разместятся в районе дома № 14 в поселке Великий во Фрунзенском районе Ярославля. Мэр Артем Молчанов подписал постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории 28 января.

— Размещение объектов капитального строительства — складов на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Параметры планируемых объектов будут приняты в соответствии с территориальной зоной П.4, — говорится в постановлении.

Зона П.4 предполагает размещение на этой территории коммунально-производственных предприятий и складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения.

Общая площадь участка, на котором планируется размещение складов, составляет 25,5 гектара.

Схема территории, на которой планируют построить склады

Источник:

В проекте будут установлены границы территорий общего пользования и зон размещения объектов капитального строительства, а также определены характеристики и очередность развития территории.

Согласно постановлению, инициатором разработки проекта выступает Эдуард Сорокин. По данным сервиса «Контур.Фокус», в Ярославле зарегистрировано ИП под этим именем. Его основной вид деятельности — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

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