Метровые сугробы и нечищенные тротуары: как изменился зимний центр Ярославля за 40 лет

Изменилась ли зима в Ярославле за 40 лет? Благодаря сохранившимся фотографиям Константина Лузина мы можем взглянуть, как выглядел город десятки лет назад.
В новом выпуске рубрики «Ретро-Ярославль» сравниваем, каким был центр города зимой в 80-е годы и сейчас.
Раньше снег скрывал лавки на Первомайском бульваре
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
На «Спартаковце» до сих пор развлекаются дети
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
Волжская набережная практически не изменилась
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
На месте метровых сугробов — расчищенные тротуары
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
Сейчас сквер возле церкви Ильи Пророка выглядит более ухоженным
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
Выросли деревья, появились автомобили — больше ничего не изменилось
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
Сейчас вокруг церкви Ильи Пророка построен каток
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU
То ли снега стало выпадать меньше, то ли город стали чистить лучше
Источники:
Константин Лузин, Кирилл Поверинов / 76.RU