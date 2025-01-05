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Город Ретро Ярославль фоторепортаж Метровые сугробы и нечищенные тротуары: как изменился зимний центр Ярославля за 40 лет

Метровые сугробы и нечищенные тротуары: как изменился зимний центр Ярославля за 40 лет

Новый выпуск «Ретро-Ярославль»

874
12 комментариев

Смотрим, как изменился Ярославль за 40 лет

Источник:

Изменилась ли зима в Ярославле за 40 лет? Благодаря сохранившимся фотографиям Константина Лузина мы можем взглянуть, как выглядел город десятки лет назад.

В новом выпуске рубрики «Ретро-Ярославль» сравниваем, каким был центр города зимой в 80-е годы и сейчас.

Раньше снег скрывал лавки на Первомайском бульваре

Источники:

На «Спартаковце» до сих пор развлекаются дети

Источники:

Волжская набережная практически не изменилась

Источники:

На месте метровых сугробов — расчищенные тротуары

Источники:

Сейчас сквер возле церкви Ильи Пророка выглядит более ухоженным

Источники:

Выросли деревья, появились автомобили — больше ничего не изменилось

Источники:

Сейчас вокруг церкви Ильи Пророка построен каток

Источники:

То ли снега стало выпадать меньше, то ли город стали чистить лучше

Источники:
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Комментарии
12
Гость
1 час
Зимы-то и не было еще нормально. Все плюсовая температура. Вот завалит, тогда посмотрим на результаты уборок
Гость
57 минут
Если бы сейчас выпало столько снега как 40 лет назад, то мы бы даже из подъезда выйти не смогли. Все было полностью парализовано и объявили бы ЧП какого нибудь масштаба!
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