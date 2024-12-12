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Город «Побили все мыслимые рекорды!»: ярославцы эмоционально высказались о счетах за отопление

«Побили все мыслимые рекорды!»: ярославцы эмоционально высказались о счетах за отопление

Публикуем мнения местных жителей

497
12 комментариев

Ярославцы жалуются на цены на отопление

Источник:

Ярославцы возмутились суммами в счетах за отопление. Эта проблема особенно затронула дома с центральной отопительной системой.

— За прошлый месяц платили 7000 рублей, а тут сразу 9500. У нас девушка в Брагине. На улице что, -45 градусов? Завтра поедем разбираться, что за жесть, — пишет Нажия.

— Цена за ноябрь пришла просто космическая. Я всё понимаю, но мы-то богаче не стали. Все тарифы подняли, а зарплату проиндексировали всего на 6%. Как бы реально очень тяжело выделить из бюджета за квартирку 7800 рублей за месяц (это за всё, отопление из этого — 3800), — делится пользователь под ником Нон Стоп.

— Живу в Заволжском районе, картина та же самая: за двушку пришел счет за отопление — 3900 рублей. При этом пенсия — 10 тысяч рублей. На работе сократили, в субсидии отказали, вся пенсия уходит на квартплату. На что жить? — возмутился Гость.

В последний раз тарифы за отопление поднимали летом 2024 года. С 1 июля плата за горячую воду и отопление увеличилась на 11,94%, а за газ — на 9,7%. Поднимут ли тарифы на тепло с 2025 года, пока не ясно.

— Цены на ЖКХ уже побили все мыслимые и немыслимые рекорды по удорожанию, — высказался Гость.

— Такими темпами скоро вся зарплата будет уходить на одну лишь квартплату, а жить-то на что тогда будем? — возмутился читатель 76.RU.

Многие пользователи пожаловались, что в ноябре батареи были сильно горячими. При этом температура воздуха на улице была плюсовая или равна нулю.

— «Приятно удивлены», еще зимы не было, плюсовая температура в ноябре — и такой счет за отопление, — пишет Гость.

— Смысл не в том, что счета огромные, смысл в том, что при околонулевой температуре за окном в ноябре на счетчике стоит 0,98 Гкал. А вот что будет тогда в декабре и январе? — переживают ярославцы.

Судя по комментариям местных жителей, владельцы индивидуальных систем отопления избавлены от проблем с высокими счетами за коммунальные услуги.

— У меня индивидуальное отопление. Плачу 500 рублей за газ, чего и вам желаю, — похвастался пользователь под ником Алекс.

— Сегодня разговаривала с приятельницей, у них за отопление 1800 рублей выходит, потому что стоит счетчик. А с нас 3600 взяли, вот и считайте, нужен в доме счетчик или нет. Конечно, нужен, экономия будет. Но мы ленивы очень, никто не хочет этим заниматься, вот и платим по полной, кто бы пришел и сделал, — написал Гость.

Ранее власти анонсировали подорожание электроэнергии с июля 2025-го. Подробнее — в этом материале.

А вы заметили, что отопление подорожало?

Конечно, с каждым месяцем цифра на квитке всё больше
Нет, у меня индивидуальное отопление
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Отопление ЖКХ Квартплата
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Комментарии
12
Гость
59 минут
На улице реально "0", счета же как при -35
Гость
57 минут
Ну а где ещё денег брать? Тряхнуть народ. Вот поэтому кому-то и 300 тр мало . А как людям на 20 прожить с такими ценами им плевать
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