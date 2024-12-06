НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -13

0 м/c,

 770мм 79%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Расширят М-8
Кто строит новую Россию
Эвакуировали школу
Чем опасна микоплазменная пневмония
Какие дворы отремонтируют в 2025-м
Без елки на Новый год
Дорога-решето
Суд над блогером из Рыбинска
Новый год: программа
Город У «Арены-2000» в Ярославле собралась толпа: что там происходит. Видео

У «Арены-2000» в Ярославле собралась толпа: что там происходит. Видео

Тысячи горожан встали в ожидании шоу

2 009
9 комментариев

В Ярославле сотни людей выстроились в очереди на вход

Источник:

Днем 6 декабря у спортивного комплекса «Арена-2000» в Ярославле выстроилась огромная очередь из родителей с детьми. Видео огромной толпы на улице Гагарина появилось в соцсетях.

— Такое чувство, что никто не работает, — прокомментировали происходящее ярославцы.

Толпа у входа в «Арену» растянулась на несколько метров около полудня.

Что за толпа выстроилась у входа в «Арену-2000»

Источник:

Дело в том, что на площадке состоится показ шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+), в нем участвуют известные фигуристы Алексей Ягудин, Елена Йованович, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Алексей Ягудин — Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, актер (сериал «Ледяное сердце Северины» (18+)). Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — действующие чемпионы России в танцах на льду (2023), бронзовые призеры чемпионата России и международных соревнований. Елена Йованович — многократная чемпионка Сербии, призер и победитель мировых соревнований, мастер спорта, солистка мировых шоу на льду, обладательница сертификата Книги рекорда Гиннеса России.

Организаторы мероприятия в беседе с порталом 76.RU объяснили наличие толпы.

— Заполняемость зала 98%. Допуск зрителей организован в соответствии с мерами безопасности, — рассказал нашему порталу представитель команды.

Куда стоят люди в «Арене-2000»

Источник:

На первое выступление выкуплено около 8 тысяч мест.

Отметим, что 6 декабря в Ярославле пройдет еще одно выступление. Начало — в 19:00. Стоимость билетов в зависимости от расположения места от 1000 до 3500 рублей. Время выступления — 108 минут.

Ранее мы публиковали большой обзор цен на тематическую программу от аниматоров на Новый год.

ПО ТЕМЕ
Щелкунчик Ледовое шоу Алексей Ягудин Арена-2000
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
38 минут
"Такое чувство, что никто не работает," - лишь бы что ляпнуть. 8 000 билетов продано, идут дети и их родители. Скорее всего, только мама или папа, кто смог днём пойти с ребёнком.
Гость
58 минут
Так известный факт что в Ярославле работает только 10 процентов жителей. Остальные или курьеры или таксисты или просто безработные, которые без проблем всегда находят под деревом каждый месяц пару сотен тысяч себе на жизнь и на любимую иномарку, чтоб потолкаться в пробке
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление