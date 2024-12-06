У «Арены-2000» в Ярославле собралась толпа: что там происходит. Видео

В Ярославле сотни людей выстроились в очереди на вход Источник: архив организаторов шоу — ООО «Ледовые сезоны»











Днем 6 декабря у спортивного комплекса «Арена-2000» в Ярославле выстроилась огромная очередь из родителей с детьми. Видео огромной толпы на улице Гагарина появилось в соцсетях.

— Такое чувство, что никто не работает, — прокомментировали происходящее ярославцы.

Толпа у входа в «Арену» растянулась на несколько метров около полудня.

Что за толпа выстроилась у входа в «Арену-2000» Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Дело в том, что на площадке состоится показ шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+), в нем участвуют известные фигуристы Алексей Ягудин, Елена Йованович, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Алексей Ягудин — Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, актер (сериал «Ледяное сердце Северины» (18+)). Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — действующие чемпионы России в танцах на льду (2023), бронзовые призеры чемпионата России и международных соревнований. Елена Йованович — многократная чемпионка Сербии, призер и победитель мировых соревнований, мастер спорта, солистка мировых шоу на льду, обладательница сертификата Книги рекорда Гиннеса России.

Организаторы мероприятия в беседе с порталом 76.RU объяснили наличие толпы.

— Заполняемость зала 98%. Допуск зрителей организован в соответствии с мерами безопасности, — рассказал нашему порталу представитель команды.

Куда стоят люди в «Арене-2000» Источник: архив организаторов шоу — ООО «Ледовые сезоны»

На первое выступление выкуплено около 8 тысяч мест.

Отметим, что 6 декабря в Ярославле пройдет еще одно выступление. Начало — в 19:00. Стоимость билетов в зависимости от расположения места от 1000 до 3500 рублей. Время выступления — 108 минут.