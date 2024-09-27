Скульптуры, уличная галерея, детская площадка: каким хотят сделать Первомайский бульвар в Ярославле

В Ярославле запланировали благоустройство Первомайского бульвара Источник: мэрия Ярославля











В Ярославле разработали эскизы благоустройства Первомайского бульвара. Преобразить эту территорию собираются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В 2023 году прошло народное голосование за список объектов для включения в этот проект. Первомайский бульвар стал одним из лидеров. Работы на Первомайском бульваре запланированы на 2025 год. А сейчас идет разработка проекта.

— Агентство по муниципальному заказу заключило прямой договор с проектной организацией ООО «Архитектон» на сумму 450 тысяч рублей на разработку эскизного проекта Первомайского бульвара. Срок разработки — 50 календарных дней, — сообщил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектон» образовано в 2005 году. Ведет деятельность в области архитектуры. Учредители — Павел Гребенщиков и Ольга Гребенщикова. Чистая прибыль — 2,7 млн. «Архитектон» был разработчиком эскизного проекта для обновленного аэропорта в Туношне, концепции расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы. Также компания бралась за разработку проекта новых очистных сооружений на месте Суринского коллектора, но он не прошел экспертизу.

Первые варианты эскизного проекта уже готовы. Их рассмотрят на ближайшем заседании градостроительного совета.

Проектировщики предложили поделить бульвар на зоны. Здесь должны появиться места для спокойного отдыха в тени деревьев, навес для выставок под открытым небом, место для выступлений, детская площадка. Посередине пройдет так называемый «Театральный променад» с коваными лавочками и скульптурами известных театральных деятелей. Здесь же поставят вазоны с растениями, которые по замыслу авторов, должны добавить торжественности. Этой же цели должно служить мощение с особым чередованием светлой и темной плитки.

Смотрим, как могут преобразить Первомайский бульвар.

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Напомним, мы также публиковали эскизы благоустройства исторического центра Ярославля.