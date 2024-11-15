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Город Вопрос «бобром»: власти обвинили грызунов в потопах на городском кладбище в Ярославской области

Вопрос «бобром»: власти обвинили грызунов в потопах на городском кладбище в Ярославской области

Местные жалуются на прибывающую воду, а в администрации говорят, что делают всё, что могут

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6 комментариев

Жительница Ростова пожаловалась на затопленное кладбище

Жительница Ростова Великого Ярославской области Татьяна Старчикова пожаловалась на состояние городского кладбища. Женщина рассказала, что каждую осень его нещадно топит. Могилы погружаются в воду, а ситуацию усугубляют упавшие деревья.

— Наше городское кладбище, расположенное по Варницкому шоссе, с его правой стороны, затапливается водой около 4 лет. Несмотря на жаркое лето, вода на кладбище только прибывала. Обращались в администрацию города, но безрезультатно. Они обещали прочистить ливневые канавы, когда-то они были, но со временем их засыпали песком, и в дальнейшем на этих местах были произведены захоронения. Теперь ливневых канав вокруг кладбища, в принципе, нет. Люди не могут пройти до могил своих близких, очень хотелось бы эту проблему решить, — рассказала Татьяна порталу 76.RU.

Могилы на кладбище оказались под водой

Люди кладут доски, чтобы по тропинкам было реально пройти

Из-за рухнувшего дерева покосился крест

В администрации Ростова проблему подтвердили. Но причину назвали необычную. Власти рассказали, что в потопах на погосте виноваты старые трубы и бобры.

— Причина подтопления на городском кладбище — вероятные прорывы на сетях водоснабжения и устройство бобрами заторов в ливневых каналах. В 2022 году проводились мероприятия по определению проблемных мест системы водоотведения с территории, прилегающей к данному кладбищу, также проводились мероприятия по привлечению спецтехники для прочистки проблемных мест дренажной системы водоотведения, — говорится в ответе администрации порталу 76.RU.

Ситуация осложняется тем, что местность заболоченная. А водоотводные канавы расположены на большой глубине.

— В начале февраля 2022 года силами подрядной организации была произведена прочистка 300 метров водоотводных канав с разрушением заторов, обустроенных бобрами в районе Варницкого монастыря. В июле 2022 года также были проведены мероприятия по прочистке водоотводных канав с разрушением заторов, обустроенных бобрами в районе дома № 6 по Варницкому шоссе.

Без резиновых сапог тут не пройти

В апреле и мае 2024 года специалисты вновь выезжали на место и проводили механизированную прочистку водоотводных канав. Тогда тоже пришлось разрушать то, что настроили бобры.

На данный момент власти подготавливают заявку на разработку проектно-сметной документации дренажирования территории погоста.

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кладбище Власти Затопления
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Комментарии
6
poschehon
2 часа
А причинами прорывов на сетях водоснабжение заниматься не стали? А бобров наверное вообще боятся, сожрут представителя администрации... Какие бредовые меры решения проблемы! Причину устранять не стали, занимаются только последствиями...
Гость
2 часа
и дыры на дорогах - тоже бобры.
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