В небе над Ярославлем вспыхнули столбы света. Что это было

Жителей Ярославля удивили столбы света, которые появились вечером 6 ноября над центром города. Они то замирали, то начинали двигаться.
— Подписчица интересуется, что это такое, — выложили фото и видео явления в группе «Подслушано в Ярославле».
Ответ дал ярославский видеограф, оператор Александр Давидик.
— Если вы видите какие-то лучи в небе, то это мы снимаем, — написал он в своем телеграм-канале.
Оказалось, что на стадионе «Шинник» шли съемки клипа для ярославской музыкальной группы с использованием прожекторов.
— Снимали прямо в чаше стадиона. Софиты использовались мощные. Так получилось, что видно во всём городе было. Мелкий снег с дождем и низкой облачностью дали такой эффект свечения в виде столбов в небо, — прокомментировал Александр порталу 76.RU.
Напомним, недавно ярославцев встревожили два красных огня в небе над Фрунзенским районом. Оказалось, что это были запущенные кем-то сигнальные ракеты.