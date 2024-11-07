В небе над Ярославлем вспыхнули столбы света. Что это было

Мощные лучи озарили небо над Ярославлем Источник: Подслушано в Ярославле / T.me











Жителей Ярославля удивили столбы света, которые появились вечером 6 ноября над центром города. Они то замирали, то начинали двигаться.

— Подписчица интересуется, что это такое, — выложили фото и видео явления в группе «Подслушано в Ярославле».

Столбы света было видно с улицы Харитонова Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

Ответ дал ярославский видеограф, оператор Александр Давидик.

— Если вы видите какие-то лучи в небе, то это мы снимаем, — написал он в своем телеграм-канале.

Оказалось, что на стадионе «Шинник» шли съемки клипа для ярославской музыкальной группы с использованием прожекторов.

— Снимали прямо в чаше стадиона. Софиты использовались мощные. Так получилось, что видно во всём городе было. Мелкий снег с дождем и низкой облачностью дали такой эффект свечения в виде столбов в небо, — прокомментировал Александр порталу 76.RU.

На стадионе «Шинник» снимали клип с использованием софитов Источник: Александр Давидик / T.me









