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Город В небе над Ярославлем вспыхнули столбы света. Что это было

В небе над Ярославлем вспыхнули столбы света. Что это было

Рассказываем, каков был источник мощных лучей

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7 комментариев

Мощные лучи озарили небо над Ярославлем

Жителей Ярославля удивили столбы света, которые появились вечером 6 ноября над центром города. Они то замирали, то начинали двигаться.

— Подписчица интересуется, что это такое, — выложили фото и видео явления в группе «Подслушано в Ярославле».

Столбы света было видно с улицы Харитонова

Ответ дал ярославский видеограф, оператор Александр Давидик.

— Если вы видите какие-то лучи в небе, то это мы снимаем, — написал он в своем телеграм-канале.

Оказалось, что на стадионе «Шинник» шли съемки клипа для ярославской музыкальной группы с использованием прожекторов.

— Снимали прямо в чаше стадиона. Софиты использовались мощные. Так получилось, что видно во всём городе было. Мелкий снег с дождем и низкой облачностью дали такой эффект свечения в виде столбов в небо, — прокомментировал Александр порталу 76.RU.

На стадионе «Шинник» снимали клип с использованием софитов

Напомним, недавно ярославцев встревожили два красных огня в небе над Фрунзенским районом. Оказалось, что это были запущенные кем-то сигнальные ракеты.

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Комментарии
7
Гость &
1 час
Ярославль-сплошная съёмочная площадка.
Гость
2 часа
Предупреждать надо, а то я чуть не обделался, думал налет начался.
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