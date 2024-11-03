НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

6 м/c,

зап.

 747мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Победила в конкурсе красоты
Когда закончится грибной сезон
Парк в киностиле
Наводнение в Испании
Что с проектом моста
БПЛА атаковали спиртзаводы
Что посмотреть за день
Владелец музея устроил драку
Новый склад под Ярославлем
Законы ноября
Город «Пишем догадки»: в небе над Ярославлем появились два алых огонька. Что это было

«Пишем догадки»: в небе над Ярославлем появились два алых огонька. Что это было

Две красные вспышки сняли над крупным ЖК

1 359
10 комментариев

Что за два огонька появились в небе над Ярославлем

Поздним вечером в субботу, 2 ноября, жители Фрунзенского района Ярославля заметили в небе два алых огонька. Видео с летящими огненными шарами появилось в группе «Ярославль LIVE/Лайв (18+)».

— Пишем догадки, что может быть. Фрунзенский район, — указали авторы поста.

Предварительно, запись была сделана в ЖК на проспекте Фрунзе неподалеку от храма Ярослава Мудрого. Два ярких огонька пролетаю небольшую траекторию, затем гаснут.

Видео двух огоньков опубликовали вечером в соцсетях

О происхождении ярких огней в небе рассказали порталу 76.RU в Министерстве региональной безопасности по Ярославской области.

— В 21:26 в центр обработки вызовов 112 поступило сообщение о замеченных в районе Тормозного шоссе сигнальных ракетах. Авиационной опасности на территории нет, — пояснили нашему изданию в министерстве.

Вероятно, неизвестные запустили две сигнальные ракеты из пускового устройства. В соцсетях также была версия, что так разгорелись китайские фонарики.

ПО ТЕМЕ
ЖК Министерство региональной безопасности Ярославль
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
1 час
это инопланетяне летят нас освобождать от рабства!
Гость
1 час
инопришленцы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление