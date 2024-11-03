«Пишем догадки»: в небе над Ярославлем появились два алых огонька. Что это было

Поздним вечером в субботу, 2 ноября, жители Фрунзенского района Ярославля заметили в небе два алых огонька. Видео с летящими огненными шарами появилось в группе «Ярославль LIVE/Лайв (18+)».
— Пишем догадки, что может быть. Фрунзенский район, — указали авторы поста.
Предварительно, запись была сделана в ЖК на проспекте Фрунзе неподалеку от храма Ярослава Мудрого. Два ярких огонька пролетаю небольшую траекторию, затем гаснут.
О происхождении ярких огней в небе рассказали порталу 76.RU в Министерстве региональной безопасности по Ярославской области.
— В 21:26 в центр обработки вызовов 112 поступило сообщение о замеченных в районе Тормозного шоссе сигнальных ракетах. Авиационной опасности на территории нет, — пояснили нашему изданию в министерстве.
Вероятно, неизвестные запустили две сигнальные ракеты из пускового устройства. В соцсетях также была версия, что так разгорелись китайские фонарики.