НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

с-з.

 753мм 74%
Подробнее
1 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Вырастет плата за садики
Крамской и Репин завели соцсети
Нужны ли бахилы
Ярославна в Алжире
Почему вымирают ярославцы
Концерт SHAMAN'a в Ярославле
Ярославцы на СТС
Вернут популярный автобус
Как правильно спать, чтобы высыпаться
Антиквариат из СССР
Город Малышки Луна и Идея: какими необычными именами назвали своих детей ярославцы в 2024 году

Малышки Луна и Идея: какими необычными именами назвали своих детей ярославцы в 2024 году

В правительстве подвели итоги

440
4 комментария

В Ярославской области назвали популярные и редкие имена детей

В Ярославской области за январь — октябрь 2024 года родилось 7230 детей: 3741  мальчик и 3489 девочек. Такие данные 5 ноября привели в правительстве региона.

— Впервые родителями стали 2832 ярославские пары. А статус многодетных в этом году получили более 1900 семей, — отметили в органах ЗАГС.

Самыми популярными именами для мальчиков в этом году стали Артем, Александр, Михаил и Матвей, для девочек — София, Мария, Ева, Василиса.

Среди редких имен — Августин, Адисей, Клим, Гордимир, Арсения, Лея, Валенсия, Идея, Луна и Леля-Виктория.

Напомним, также власти озвучили количество заключенных браков за 10 месяцев этого года — их оказалось 6361. Причем 60% молодоженов играли свадьбу впервые. Мужчины чаще всего узаконивали отношения в 25–34 года, женщины — в 18–29 лет.

А вы какие имена дали (бы) своим детям?

Самые простые
Что-нибудь необычное
Не задумаюсь об этом
ПО ТЕМЕ
Имена детей Имена для мальчиков Имена для девочек
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 часа
не называйте только Владимирами Тошнит уже всех
Гость
53 минуты
Имена, имена, имена, Очень странные имена. А родителям по фиг, они называют Тем самым жизнь детишкам ломают Родители не понимают совсем Что странное имя источник проблем. Самих их когда-то назвали нормально Ирина, Валера, Толя и Анна Но как в головах у Сергеев и Валь Рождается Джери и Боби Шаталь. Модно сейчас так детей называть Ничего этой песней не поменять Но прежде чем глупо детей назовёте Вы посмотрите, где вы живёте.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление