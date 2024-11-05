Малышки Луна и Идея: какими необычными именами назвали своих детей ярославцы в 2024 году

В Ярославской области назвали популярные и редкие имена детей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области за январь — октябрь 2024 года родилось 7230 детей: 3741 мальчик и 3489 девочек. Такие данные 5 ноября привели в правительстве региона.

— Впервые родителями стали 2832 ярославские пары. А статус многодетных в этом году получили более 1900 семей, — отметили в органах ЗАГС.

Самыми популярными именами для мальчиков в этом году стали Артем, Александр, Михаил и Матвей, для девочек — София, Мария, Ева, Василиса.

Среди редких имен — Августин, Адисей, Клим, Гордимир, Арсения, Лея, Валенсия, Идея, Луна и Леля-Виктория.

Напомним, также власти озвучили количество заключенных браков за 10 месяцев этого года — их оказалось 6361. Причем 60% молодоженов играли свадьбу впервые. Мужчины чаще всего узаконивали отношения в 25–34 года, женщины — в 18–29 лет.