И это даже не IT-специальности! Аналитики назвали самые прибыльные сферы в Ярославской области

Специалисты Ярославльстата назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельности в регионе Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Аналитики назвали самые прибыльные сферы деятельности в Ярославской области. Данные с января по сентябрь 2024 года опубликовали специалисты Ярославльстата 2 ноября.

На первом месте по среднему уровню зарплаты — работа в сфере спорта, отдыха и развлечений. У таких специалистов среднемесячный доход составляет 108 154 рубля. На втором месте — страховая и финансовая деятельность. Средняя зарплата составляет 90 777 рублей. Тройку лидеров по доходам замыкает работа в сфере производства химических веществ и продуктов. Среднемесячный доход — 89 696 рублей.

При этом самой низкооплачиваемой сферой в регионе оказалась работа с древесиной, изготовление изделий из дерева. Средняя ежемесячная зарплата — 26 304 рубля. И чуть меньше 40 тысяч рублей получают сотрудники гостиниц и предприятий общепита, а также работники с недвижимым имуществом.

— Среднемесячный доход в Ярославской области за январь — август 2024 года составил 61 991 рубль, — говорится в отчете Ярославльстата.

Ранее специалисты сервиса hh.ru провели опрос и выдали перечень нужд, на которые чаще всего не хватает денег ярославцам. Подробнее — в этом материале.