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Экономика Материнский капитал повысят в 2025 году: сколько будут получать семьи

Материнский капитал повысят в 2025 году: сколько будут получать семьи

Суммы на первого и второго ребенка отличаются

238
2 комментария

Родителей ждет значительная прибавка

Материнский капитал в 2025 году вырастет почти до 900 тысяч за второго ребенка в 2025 году. Его проиндексируют на 7,3%. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— С 1 февраля материнский капитал индексируется по уровню фактической инфляции. На текущий день увеличение предусмотрено на уровне 7,3%. Это около 677 тысяч рублей на первого ребенка и почти 894 тысячи на второго, если семья не получила поддержку на первого малыша. Прирост на 46 тысяч и почти 61 тысячу рублей соответственно, — сказал Котяков.

Размер материнского капитала в 2024 году на первого ребенка составлял 630,4 тысячи рублей, а на второго — 833 тысячи рублей или 202,6 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

Направить средства семейного капитала можно на:

  • улучшение жилищных условий;

  • обучение детей;

  • формирование накопительной пенсии родителей;

  • покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью в общество;

  • ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет. Однако получать такое пособие не всегда выгодно: за несколько лет выплат материнский капитал расходуется на них почти полностью, и потратить его на покупку, например, жилья уже не получится.

Также с 1 января 2024 года отцам-одиночкам, как и матерям, которые воспитывают детей либо являются единственными усыновителями, можно направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии. Раньше у них не было такой возможности.

Правда, появилось одно ограничение. Воспользоваться льготами могут родители, имеющие российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ по рождению.

Актуальную сумму по сертификату можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Мигранты и цыгане хлопают в ладоши.
Гость
1 час
А на сколько цены вырастут в 2025 году?
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