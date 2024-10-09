На соседнюю Вологду обрушился снегопад. Когда ждать зиму в Ярославле?

В среду, 9 октября, в соседней от Ярославля Вологде выпал первый снег. Как это обычно бывает, неожиданно прошедший снегопад затруднил проезд для автомобилистов и общественного транспорта.
— У нас сугробы. Валит и валит, — рассказали 76.RU жительница Вологды.
В городе занесло снегом машины, тротуары, деревья. У домов образовались первые в этом сезоне сугробы.
Как объясняют специалисты центра «Фобос», большая часть Центральной России находится под влиянием арктического вторжения. Погоду формирует обширная циклоническая система, которая состоит из двух потоков.
— В области похолодания уже начал формироваться антициклон. В итоге, уже сегодня на Русской равнине практически прекратятся осадки. Они вместе с циклонами под напором области высокого давления уйдут на восток, — предупредили в «Фобосе».
Согласно предварительным прогнозам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина и научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в случае преобладания холодных воздушных масс в Ярославле первые снежинки появятся в первой декаде октября.