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Город На соседнюю Вологду обрушился снегопад. Когда ждать зиму в Ярославле?

На соседнюю Вологду обрушился снегопад. Когда ждать зиму в Ярославле?

Публикуем прогноз синоптиков

801
3 комментария

В соседней от Ярославля Вологде выпал первый снег

В среду, 9 октября, в соседней от Ярославля Вологде выпал первый снег. Как это обычно бывает, неожиданно прошедший снегопад затруднил проезд для автомобилистов и общественного транспорта.

— У нас сугробы. Валит и валит, — рассказали 76.RU жительница Вологды.

В городе занесло снегом машины, тротуары, деревья. У домов образовались первые в этом сезоне сугробы.

Тротуары в Вологде завалило снегом

Кусты покрылись большой снежной шапкой

Снег, по словам жителей, продолжает идти

На дорогах появилась первая снежная каша

Как объясняют специалисты центра «Фобос», большая часть Центральной России находится под влиянием арктического вторжения. Погоду формирует обширная циклоническая система, которая состоит из двух потоков.

— В области похолодания уже начал формироваться антициклон. В итоге, уже сегодня на Русской равнине практически прекратятся осадки. Они вместе с циклонами под напором области высокого давления уйдут на восток, — предупредили в «Фобосе».

Согласно предварительным прогнозам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина и научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в случае преобладания холодных воздушных масс в Ярославле первые снежинки появятся в первой декаде октября.

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Комментарии
3
Гость
47 минут
Что гадать на кофейной гуще? Когда пойдет тогда и пойдет.
Гость
40 минут
Вот пусть мэрия Ярославля и готовится к снегопадам а не делала вид, что не ждали... Пусть готовят технику к уборке снега и вообще, город к зиме.
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