На соседнюю Вологду обрушился снегопад. Когда ждать зиму в Ярославле?

В соседней от Ярославля Вологде выпал первый снег Источник: читатель 76.RU











В среду, 9 октября, в соседней от Ярославля Вологде выпал первый снег. Как это обычно бывает, неожиданно прошедший снегопад затруднил проезд для автомобилистов и общественного транспорта.

— У нас сугробы. Валит и валит, — рассказали 76.RU жительница Вологды.

В городе занесло снегом машины, тротуары, деревья. У домов образовались первые в этом сезоне сугробы.

Тротуары в Вологде завалило снегом Источник: читатель 76.RU











Кусты покрылись большой снежной шапкой Источник: читатель 76.RU











Снег, по словам жителей, продолжает идти Источник: читатель 76.RU











На дорогах появилась первая снежная каша Источник: читатель 76.RU











Как объясняют специалисты центра «Фобос», большая часть Центральной России находится под влиянием арктического вторжения. Погоду формирует обширная циклоническая система, которая состоит из двух потоков.

— В области похолодания уже начал формироваться антициклон. В итоге, уже сегодня на Русской равнине практически прекратятся осадки. Они вместе с циклонами под напором области высокого давления уйдут на восток, — предупредили в «Фобосе».