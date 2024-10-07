«Хотели улучшить условия»: дом многодетной семьи покрылся плесенью после того, как им не провели газ

Люди пытаются заехать в собственный дом, но без газа это невозможно Источник: Али Керимов











Многодетная семья из Мышкинского района Ярославской области пожаловалась, что не может провести газ в построенный дом. Из-за этого ремонт ветшает, стены сыреют без отопления, люди переживают, что потраченные на внутреннюю отделку деньги просто пропадут. А родителям с тремя детьми в этот момент приходится ютиться в деревенском доме без условий.

«Хотели улучшить условия»

В редакцию 76.RU обратился Али Керимов. Он рассказал, что в 2023 году семья взяла ипотеку, чтобы построить дом в Мышкине на Никольской улице. На такой шаг родители троих детей: 7, 12 и 14 лет решились потому, что живут в деревенском доме без условий в Мышкинском районе. Им хочется перевезти ребят в более комфортное место.

— В деревне нет ни водопровода, ни канализации, ни подъездных путей к дому, — рассказал в беседе с 76.RU многодетный отец. — Для улучшения жилищных условий построили дом в городе.

Уже в августе 2023 года долгожданное жилье было готово. Здание ввели в эксплуатацию, оставалось только провести газ. Но тут возникли сложности с компанией «Газпром газораспределение Ярославль».

— Они считают, что мы уже использовали свое право на газификацию. Так как по постановлению правительства каждый заявитель имеет право догазифицироваться только раз в три года. До этого газифицировался мой дом, а сейчас запросила жена. Но они ей сказали, что она свое право якобы потеряла. Что они уже проводили ей газ, но этого не было. Она заявки и договоры с ними не подписывала, — пояснил Али Керимов.

«Обои валятся, плесень пошла»

После этого семья обратилась в правоохранительные органы. Дело дошло до судов. Закон встал на сторону многодетных родителей, однако этим история не закончилась.

— Мы обратились в прокуратуру и антимонопольную службу. Они все выявили, что действительно, «Газпром газораспределение Ярославль» нарушил постановление правительства. После чего «Газпром газораспределение Ярославль» пошел в суды, оправдаться, что они, якобы, сделали всё законно, но суды им отказали. Прошло два месяца, они только сейчас нам договор присылают, и сроки строительства указывают март 2025 года, — рассказал Али Керимов. — По настоящее время никаких работ не проводится, договор нам только сейчас выслали, мы еще его не получали. И говорят, что строительство может быть будет в марте следующего года.

Теперь семья переживает, что сделанный в доме ремонт пойдет насмарку. Из-за отсутствия отопления стены сыреют, окна покрываются плесенью. За зиму ситуация может ухудшиться еще сильнее.

— У нас дом сейчас будет стоять всю зиму без отопления, без всего. У нас ремонт уже сделанный под ключ, у нас обои все отвалятся, плесень уже пошла, — рассказал Али Керимов. — И органы никаких мер не принимают, только вынесли представление, но его исполнение не контролируют.

Семья вновь обратилась в суд, но результаты пока неизвестны. Многодетные родители надеются получить моральную компенсацию, а также материальную. В том числе за прошлогоднее отопление дома электроприборами. Ситуацию пытались спасти обогревателями и тепловыми пушками.

— Чтобы дом хоть как-то поддержать. У нас уже и плесень вылезла, и обои местами надулись. И всё уже отваливается. Сейчас дополнительные расходы на электрические котлы и водонагреватели нести, как бы, не хочется. Мы год протерпели, обогревателями пушками кое-как, но и то не справились. А сейчас дополнительно что-то еще предпринимать у нас нет средств, — признался Али Керимов.

«Заявки о подключении не единичны»

В компании «Газпром газораспределение Ярославль» в ответ на запрос 76.RU сообщили, что дом не газифицировали после первого решения суда, так как на время разбирательств действие представления антимонопольной службы было приостановлено.

— Мероприятия по догазификации второго по счету домовладения, принадлежащего супругам на праве долевой собственности после принятия решения арбитражным судом, не выполнялись, поскольку ранее принятые тем же судом обеспечительные меры в виде приостановления действия представления антимонопольного органа продолжали действовать, — пояснили в компании.

Помимо этого в «Газпром газораспределение Ярославль» пояснили, что случаи, когда заявки на догазификацию приходят от людей, владеющих имуществом совместно с кем-то, не единичны. Как в этой ситуации, когда один из состоящих в браке людей уже пользовался правом на догазификацию, а второй нет. И апелляция на первое решение суда была необходима, чтобы понять, как компании действовать в таких случаях в будущем.

— Кроме того, заявки о подключении в случаях, когда помимо заявителя право общей долевой собственности принадлежит двум и более лицам, не единичны. В связи с этим получение (выработка) соответствующей судебной практики на уровне апелляционной инстанции было необходимо для правильного и обоснованного рассмотрения аналогичных заявок о подключении в будущем, — рассказали в компании.

Также семье пообещали провести газ в дом. Но вот когда именно это произойдет — не уточнили.

— Обжалование постановления суда апелляционной инстанции не планируется. Рассмотрение заявки на догазификацию было возобновлено. Договор для ознакомления и последующего подписания направлен заявителю. После подписания договора подключение будет осуществлено в соответствии с действующими Правилами подключения, — рассказали в компании.