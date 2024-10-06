НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 756мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Микрорайон на месте аэродрома
Первый снег в Ярославле
Очень сложный тест по русскому
Путешествие в Беларусь
Колокольню восстановят
Исповедь похитителя кенгурят
Как подготовить теплицу к зиме
Пострадали в ДТП на М-8
Отменили объединение школ
Город «Будет лить как из ведра»: Центральную Россию накроет циклон «Кассандра»

«Будет лить как из ведра»: Центральную Россию накроет циклон «Кассандра»

Погода испортится уже в начале грядущей недели

495
2 комментария

Центральную Россию будет заливать

В Ярославской области, да и в целом в Центральной России, неделя начнется с непогоды. На центральные регионы обрушится циклон «Кассандра». Синоптики предупреждают: будет лить как из ведра.

— Вернее, как из двух ведер. На дорогах образуются большие лужи с эффектом аквапланирования и полной (частичной) потерей сцепления автошин от дорожной поверхности, из-за чего транспортное средство может стать практически неуправляемым, — уточнили специалисты центра «Фобос».

Во вторник похолодает, а дожди продолжатся. В среду днем показания барометров станут расти, немного распогодится, но это будет самый холодный день в текущем месяце — не выше +5…+10 °C, что, впрочем, укладывается в норму октября.

— В четверг инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему, осадки маловероятны, а из-за туч, наконец-то, выглянет солнце. Под утро посвежеет до 0…+5 °C, днем +8…+13 °C. В пятницу сохранится погожий денек, и потеплеет до +12…+17 °C, в субботу — аналогично, и станет еще на градус теплее. В воскресенье осенние дожди возобновятся, и в дневные часы похолодает до +8…+13 °C, — добавили в «Фобосе».

Погода по дням:

  • ночью с 6 на 7 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура +7…+9 °C. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • утром — сильный дождь. Завтра днем переменная облачность, сильный дождь, +10…12 °C, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • 8 октября в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь; ночью +8…10 °C, днем +6…+8 °C, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 14 м/с;

  • 9 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +3…+5 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 10 октября ожидается переменная облачность; ночью +3…+5 °C, днем +8…10 °C, ветер юго-восточный, умеренный.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
16 минут
А позвольте спросить, ведро будет 15, 10, 8, или 5 литров? Впрочем, хорошо, что не медный таз!
Гость
4 минуты
это одному Богу известно...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление