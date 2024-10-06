«Будет лить как из ведра»: Центральную Россию накроет циклон «Кассандра»

В Ярославской области, да и в целом в Центральной России, неделя начнется с непогоды. На центральные регионы обрушится циклон «Кассандра». Синоптики предупреждают: будет лить как из ведра.
— Вернее, как из двух ведер. На дорогах образуются большие лужи с эффектом аквапланирования и полной (частичной) потерей сцепления автошин от дорожной поверхности, из-за чего транспортное средство может стать практически неуправляемым, — уточнили специалисты центра «Фобос».
Во вторник похолодает, а дожди продолжатся. В среду днем показания барометров станут расти, немного распогодится, но это будет самый холодный день в текущем месяце — не выше +5…+10 °C, что, впрочем, укладывается в норму октября.
— В четверг инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему, осадки маловероятны, а из-за туч, наконец-то, выглянет солнце. Под утро посвежеет до 0…+5 °C, днем +8…+13 °C. В пятницу сохранится погожий денек, и потеплеет до +12…+17 °C, в субботу — аналогично, и станет еще на градус теплее. В воскресенье осенние дожди возобновятся, и в дневные часы похолодает до +8…+13 °C, — добавили в «Фобосе».
Погода по дням:
ночью с 6 на 7 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура +7…+9 °C. Атмосферное давление в пределах нормы;
утром — сильный дождь. Завтра днем переменная облачность, сильный дождь, +10…12 °C, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы;
8 октября в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь; ночью +8…10 °C, днем +6…+8 °C, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 14 м/с;
9 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +3…+5 °C, ветер северо-восточный, умеренный;
10 октября ожидается переменная облачность; ночью +3…+5 °C, днем +8…10 °C, ветер юго-восточный, умеренный.