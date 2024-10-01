Суд оштрафовал известную соцсеть за запрещенный контент на 3,5 млн рублей

— В том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ*, пронаркотический контент, — сообщили в пресс-службе РКН.



По данным ведомства, страницы с нелегальным содержанием до сих пор открыты на ресурсе. Материалы так и не удалены. За неудаление детской порнографии мессенджер уже оштрафовали на 6 миллионов рублей. А в понедельник Таганский суд Москвы оштрафовал Discord еще на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера.