«Приведены в боевую готовность»: в Ярославской области была объявлена угроза авиационной опасности

Что известно о произошедшем Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Сотрудники одного из предприятий в Ростове Ярославской области слышали утром 17 сентября сирену. По их словам, сигнал тревоги прозвучал дважды: около семи и девяти утра.

— Потом отменили и всех запустили, — рассказал собеседник 76.RU.

В правительстве Ярославской области 76.RU объяснили: был объявлен сигнал угрозы авиационной опасности. Предприятия отреагировали на него.

— В период проведения специальной военной операции Ярославская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Целями беспилотников являются крупные промышленные предприятия и объекты обеспечения жизнедеятельности области. Беспилотные летательные аппараты своевременно обнаружены средствами противовоздушной обороны. Для недопущения причинения ущерба от боевого применения беспилотных летательных аппаратов до дежурных служб промышленных предприятий, органов местного самоуправления незамедлительно доведен сигнал «АВИАЦИАОННАЯ ОПАСНОСТЬ». Приведены в боевую готовность силы и средства противовоздушной обороны, а также экстренных оперативных служб и правоохранительных органов. Принятыми мерами причинение ущерба гражданам и экономике области вследствие применения беспилотных летательных аппаратов не допущено, — рассказали 76.RU в региональном правительстве.

В министерстве региональной безопасности уточнили, что систему оповещения не включали. Сирены звучали на предприятиях. Похожая ситуация произошла в регионе на выходных.

Напомним, утром 26 августа под Ярославлем сбили беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Случившееся прокомментировал губернатор региона Михаил Евраев. Он сообщил, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.