«Полночи сирена выла»: в Ярославской области была объявлена угроза авиационной опасности

Жители Ростова сообщили, что слышали сирену Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Жители Ростова Ярославской области сообщили, что слышали вой сирены в ночь на 15 сентября. Они написали об этом в местном паблике.

— Полночи сирена выла, что такое опять? — задали они вопрос в сообществе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» во «Вконтакте».

Власти Ярославской области сообщили, что ночью была объявлена авиационная опасность.

— В период проведения специальной военной операции Ярославская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Целями беспилотников являются крупные промышленные предприятия и объекты обеспечения жизнедеятельности области. Беспилотные летательные аппараты своевременно обнаружены средствами противовоздушной обороны. Для недопущения причинения ущерба от боевого применения беспилотных летательных аппаратов до дежурных служб промышленных предприятий, органов местного самоуправления незамедлительно доведен сигнал «АВИАЦИАОННАЯ ОПАСНОСТЬ». Приведены в боевую готовность силы и средства противовоздушной обороны, а также экстренных оперативных служб и правоохранительных органов. Принятыми мерами причинение ущерба гражданам и экономике области вследствие применения беспилотных летательных аппаратов не допущено, — рассказали 76.RU в региональном правительстве.