«Стены задрожали и кровать скакнула»: украинский беспилотник пытался атаковать НПЗ под Ярославлем

О случившемся сообщили в Минобороны Источник: Роман Данилкин











Утром 26 августа под Ярославлем сбили беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 06:00 до 06:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Ярославской областей, — говорится в сообщении Министерства.

Также случившееся прокомментировал губернатор региона Михаил Евраев. Он сообщил, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.

— Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы, — говорится в сообщении главы Ярославской области.

Жители города сообщали, что около шести утра слышали сирену и грохот.

— Тут вряд ли хлопком можно назвать… Стены задрожали… И кровать скакнула, — написала Катерина Каража.

— Сирены орали за Волгой в пол пятого, — написала Алина Фёдорова.

Также жители города выкладывали фото и видео с Московского проспекта и сообщали, что дороги были перекрыты.

— Перекрыта трасса М-8 в районе поворота на Гаврилов-Ям, — написал читатель 76.RU Nik.

— Никого к НПЗ не пускают, пробка со стороны Суринского кладбища, — написала читательница 76.RU.

На выезде из Ярославля работали спецслужбы Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Напомним, в ночь на 10 августа на подлете к Ярославлю были уничтожены несколько украинских беспилотников. Хлопки от работы ПВО жители слышали в разных районах города.