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Происшествия «Стены задрожали и кровать скакнула»: украинский беспилотник пытался атаковать НПЗ под Ярославлем

«Стены задрожали и кровать скакнула»: украинский беспилотник пытался атаковать НПЗ под Ярославлем

Люди сообщают о сирене, перекрытиях на дорогах и грохоте

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11 комментариев

О случившемся сообщили в Минобороны

Утром 26 августа под Ярославлем сбили беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

—  С 06:00 до 06:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Ярославской областей, — говорится в сообщении Министерства.

Также случившееся прокомментировал губернатор региона Михаил Евраев. Он сообщил, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.

— Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы, — говорится в сообщении главы Ярославской области.

Жители города сообщали, что около шести утра слышали сирену и грохот.

—  Тут вряд ли хлопком можно назвать… Стены задрожали… И кровать скакнула, — написала Катерина Каража.

— Сирены орали за Волгой в пол пятого, — написала Алина Фёдорова.

Также жители города выкладывали фото и видео с Московского проспекта и сообщали, что дороги были перекрыты.

— Перекрыта трасса М-8 в районе поворота на Гаврилов-Ям, — написал читатель 76.RU Nik.

— Никого к НПЗ не пускают, пробка со стороны Суринского кладбища, — написала читательница 76.RU.

На выезде из Ярославля работали спецслужбы

Напомним, в ночь на 10 августа на подлете к Ярославлю были уничтожены несколько украинских беспилотников. Хлопки от работы ПВО жители слышали в разных районах города.

Позже в Ярославской области ввели выплаты пострадавшим от последствий применения беспилотников. Соответствующий указ губернатора подписал и. о. губернатора Андрей Колядин 20 августа.

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Беспилотник Минобороны БПЛА ПВО
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Комментарии
12
Гость
26 августа 2024, 10:43
Ну вот зачем перекрывать Московский проспект, что за необходимость? Это тупость правящей Власти? Люди стоят в пробке, и даже не имеют возможности развернуться, и поехать в обратном направлении. Это новый способ держать Народ в тонусе? Так мы уже 30 лет живём в этом тонусе, нам непривыкать!
Гость
26 августа 2024, 10:33
"пробка со стороны Суринского кладбища" Это где такое кладбище?
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