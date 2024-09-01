«В небе появилось черное облако»: на подлете к Ярославлю сбили украинский беспилотник

Губернатор сообщил об атаке БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Утром 1 сентября на подлете к Ярославлю отразили атаку украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

— На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. На месте его падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — говорится в сообщении.

Горожане сообщали, что ранним утром слышали характерный звук.

— Примерно в 07:20 был очень сильный хлопок, а потом в небе появилось черное облако, — написала Инна в «Подслушано в Ярославле (18+)».

— Примерно в 07:15 было слышно громкий хлопок, — пишет Anna Naumova.

Жители Ярославля в соцсетях обратили внимание, что ранним утром оказался перекрыт Московский проспект. Судя по видео с городских камер, сотрудники ДПС перекрыли выезды из города.

— Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, — говорится в посте главы региона.

Правоохранительные органы перекрыли Московский проспект Источник: Ярнет, «Подслушано в Ярославле! (18+)» / T.me

По данным Министерства обороны РФ, за ночь над регионами России отражена атака 158 беспилотников.

— В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа, — сообщили в официальном Tg-канале Минобороны.