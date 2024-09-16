Метеозависимые, готовьтесь! На Землю обрушится сильная магнитная буря

Ученые прогнозируют магнитные бури в Ярославле в ближайшие часы Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В Ярославле ожидаются сильная магнитная буря с 16 по 17 сентября. Об этом сообщили специалисты Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

По информации ученых, нас ждет геомагнитное возмущение класса G3, что считается сильной магнитной бурей. Она достигнет пиковых значений в 12 часов 16 сентября, а далее пойдет на спад до 12 часов 17 сентября.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Прогноз магнитных бурь на 16 и 17 сентября Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность.

По данным ученых, до конца сентября ожидается как минимум еще одна вспышка геомагнитных волн — в период с 26-го по 28-е число. Также вероятно возникновение магнитных бурь с 7 по 9 октября. Однако они будут уже не такими интенсивными, их максимум достигнет отметки G1, что считается слабым уровнем.

Прогноз магнитных бурь на вторую половину сентября и начало октября Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Стоит помнить, что в период активности магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие. Есть риск обострения хронических заболеваний, ухудшения работоспособности. Поэтому в этот период врачи рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов, нервных нагрузок, недосыпа.

Кстати, последствием магнитных бурь на Земле также становится северное сияние. После вспышек на Солнце в небе над северными регионами появляются зеленые и фиолетовые всполохи.