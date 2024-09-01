«Нужно обеспечить собственную безопасность»: в ярославском МЧС объяснили, что делать при обнаружении БПЛА

В МЧС рассказали, что делать при обнаружении БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В ярославском управлении МЧС выпустили инструкцию о том, что делать при обнаружении беспилотника. Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Саушев дал советы на «Радио России Ярославль», запись эфира опубликовали в Telegram-канале регионального МЧС 31 августа.

— Если вы увидели беспилотник на открытой местности, в первую очередь нужно не паниковать, обеспечить собственную безопасность. Спрятаться в ближайшем помещении, если это возможно, укрыться за деревьями. Либо же если вы находитесь на пустом месте, никаких укрытий нет, просто лечь на землю лицом вниз, накрыть голову руками, — рассказал Дмитрий Саушев.

«Занять место подальше от окон»

По словам эксперта МЧС, в качестве укрытий могут использоваться любые заглубленные помещения, в том числе подвалы многоквартирных домов, а также канавы, траншеи, ямы и другое.

— Необходимо четко и своевременно проанализировать складывающуюся обстановку, после этого постараться сообщить в полицию, либо по номеру 112, наименование объекта, где вы находитесь, точный адрес и то, что вы видели, — добавил сотрудник МЧС. — Если же вы находитесь дома, <…> необходимо занять место подальше от окон — туалет, ванная, коридор. Зачастую при попадании в окна существует угроза поражения осколками стекла.

Дмитрий Саушев обратил внимание, что существуют беспилотники самолетного типа, а еще квадрокоптеры и октокоптеры.

— Как правило, самолетного типа с учетом складывающейся оперативной обстановки летят на объекты промышленности. Если вы это обнаружили, также набираете номер 112. Говорите, где вы находитесь, примерно в какую сторону летит беспилотник, сообщаете всю необходимую информацию, которую у вас будет спрашивать диспетчер. Это позволит, во-первых, передать информацию дальше уже соответствующим службам, которые будут этим беспилотником заниматься, противодействовать. И соответственно, это поможет оперативно его нейтрализовать, — добавил представитель МЧС.

В МЧС напоминают про приложение Народного фронта «Радар.НФ», который собирает данные о БПЛА.

«Близко не подходить»

Эксперт обращает внимание: нельзя приближаться к месту падения беспилотника.

— Нужно обеспечить собственную безопасность, оповестить окружающих, особенно детей. Потому что все дети любопытные. Близко не подходить, также набрать телефон 112, постараться за какое-то укрытие зайти — за угол дома, дерева. Соответственно, позвонить по телефону 112. Представиться, назвать точное место и [рассказать], что они видят на данном месте, — объяснил Дмитрий Саушев.

В МЧС обратили внимание, что не стоит сразу покидать место падения беспилотника. Желательно, оставаться на территории до приезда оперативных служб, чтобы оповестить других людей о БПЛА.

— Чтобы окружающих можно было предупредить, [чтобы в эту зону] никто лишний не зашел, — сказал он. — Если это произошло ночью на улицу, то передвигаться нужно аккуратно, подсвечивая фонариком с телефона, чтобы не наступить на поражающие элементы. Трогать ничего нельзя.

Кроме того, на днях в Telegram-канале МЧС по Ярославской области опубликовали аналогичную памятку о том, как вести себя при атаке беспилотников.

Как вести себя при атаке БПЛА:

если вы в здании: по возможности, спустите на нижние этажи, в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом;

в квартирах найдите место без окон, между несущих стен. Сядьте на пол. Не подходите к окнам;

если вы на улице: укройтесь в здании или подземном переходе. Если вы перемещаетесь на транспорте — покиньте его и найдите укрытие;

при обнаружении БПЛА или его частей, ничего не трогайте и покиньте место, где нашли устройство.

Утром 1 сентября в Минобороны РФ сообщили о 158 украинских беспилотниках, которые были уничтожены и перехвачены над российскими регионами. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщил, что на подлете к Ярославлю отражена атака БПЛА.