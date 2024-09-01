«Приведены в боевую готовность»: в Ярославской области сработал сигнал авиационной опасности

В Рыбинске из-за сигнала «Авиационная опасность» перекрыли дорогу Источник: Алёна Косточкина











Утром в воскресение, 1 сентября, в Рыбинске Ярославской области перекрыли дорогу в Шекснинском районе. По словам горожан, ограничения также коснулись спального микрорайона Волжский, в народе — «Механа», и Переборов.

— Перекрыт проезд на 7-м километре по пошехонской дороге, у бывшего пункта полиции, — рассказал читатель 76.RU.

По словам жителей Рыбинска, ограничения дорожного движения были и на другом берегу Волги, в Переборском районе. Из-за перекрытий в девять утра образовалась пробка из личных авто и общественного транспорта.

Перекрытия дороги коснулись трех районов Рыбинска Источник: «Ядекс.Карты»











— Что случилось? ГЭС перекрыт, Переборы, дорога тоже. С Механы не выехать. <…> Информации нет нигде, — пишут в группе «От Мамы к Маме — Рыбинск. ЧИТАЕМ ПРАВИЛА» во «Вконтакте».

На запрос портала 76.RU в Министерстве региональной безопасности сообщили, что на данной территории проходили мероприятия по сигналу «Авиационная опасность».

— В период проведения специальной военной операции Ярославская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В связи с предполагаемой угрозой на территории региона осуществляются действия по сигналу «Авиационная опасность», — прокомментировали 76.RU в Министерстве региональной безопасности.

В МРБ отметили, что на фоне объявления опасности начали работу несколько ведомств.

— Приведены в боевую готовность силы и средства противовоздушной обороны, а также подразделений Министерства обороны, экстренных оперативных служб и правоохранительных органов, — добавили в министерстве.

К 11 утра дорогу открыли.