НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 756мм 50%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
В пожаре погиб мальчик
Места для рыбалки
«Пир на Волге»: репортаж
«Пир на Волге»: программа
Срочника вернули из плена
Пустила газ в квартире
Красивая дача без усилий
Судьба легендарных кинотеатров
Угадываем предметы из СССР
Вырастила овощи-гиганты
Город Одни наедаются, другие сбрасывают килограммы: 15 ярких фото с фестиваля «Пир на Волге»

Одни наедаются, другие сбрасывают килограммы: 15 ярких фото с фестиваля «Пир на Волге»

А чем занимались вы? Ищите себя на снимках

476
1 комментарий

Мы собрали яркие кадры с фестиваля «Пир на Волге»

В Ярославле 24-25 августа проходит гастрономический фестиваль «Пир на Волге». В первый день на Стрелке было многолюдно. Кто-то пришел насладиться любимыми блюдами на свежем воздухе, кто-то попробовать что-то новое и экзотическое, кто-то просто развлечься. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов подглядел, чем занимались на фестивале его гости и участники. Возможно, вы тоже есть на снимках?

Главное на гастрономическом фестивале — это еда. Так называемые испанские пончики чуррос пользовались большим спросом

Ароматное мясо на углях тоже идет нарасхват

Молодежь дегустирует угощения

А кто-то пока только осматривается: вокруг столько всего!

Ярославцы с интересом пробуют сыры от курских производителей

Надегустировавшись, можно и отдохнуть

Когда еще можно вот так почилить прямо на газоне

Яркие посетители — украшение фестиваля

Кажется, на «Пир на Волге» прибыли путешественники во времени

Можно купить не только еду, но и что-то для дома

Яркие воздушные змеи притягивали взгляды

Не хлебом единым… Молодежь устроила шоу

Прямо после обеда можно сбросить лишние килограммы

Ну, или заняться настольными видами спорта

Грех не сохранить впечатления на память

Напомним, мы публиковали полную программу фестиваля. А также его меню с путеводителем, что где найти.

ПО ТЕМЕ
Пир на Волге Фестиваль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
25 августа 2024, 15:15
Жалко тратить время на эту шнягу
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление