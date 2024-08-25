Одни наедаются, другие сбрасывают килограммы: 15 ярких фото с фестиваля «Пир на Волге»

В Ярославле 24-25 августа проходит гастрономический фестиваль «Пир на Волге». В первый день на Стрелке было многолюдно. Кто-то пришел насладиться любимыми блюдами на свежем воздухе, кто-то попробовать что-то новое и экзотическое, кто-то просто развлечься. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов подглядел, чем занимались на фестивале его гости и участники. Возможно, вы тоже есть на снимках?