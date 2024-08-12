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Город «Полтора часа в пути»: ярославцы встряли в вечерние пробки. В чём причина

«Полтора часа в пути»: ярославцы встряли в вечерние пробки. В чём причина

Московский проспект «покраснел» от заторов

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3 комментария
Пробки в городе тянутся от Красной площади

Вечером 12 августа ярославцы встали в вечерние пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», с 17:00 обстановка в Ярославле оценивалась в семь баллов. С 19:20 дорожая обстановка оценивается в пять баллов, однако участок Московского проспекта бордовый.

— Ехала от работы до дома в два раза дольше обычного, с учетом того, что я живу довольно недалеко от центра. Участок от Богоявленки до первой остановки на Московском проезжали минут 30, — пожаловалась читательница 76.RU.

Еще одна читательница 76.RU по-прежнему не может выехать из центра города.

— Полтора часа в пути. И еще даже мост не проехали, — рассказала ярославна.

Из центра города читательница добиралась полтора часа

По данным агрегатора, затруднен проезд из центра по Московскому и проспекту Толбухина, на Советской, Ушинского, Комсомольской, Угличской и Городскому Валу.

— Проезду в начале Московского проспекта мешает авария. Вблизи остановки «Большая Федоровская» столкнулись «Лада» и белая легковушка. Терпения всем, кто добирается до Фрунзе и Перекопа, — добавила ярославна.

В пробках также стоят автомобилисты в начале проспекта Фрунзе и на Суздальском шоссе.

Из-за аварий на Московском стоит центр

Кроме того, около шести часов вечера на проспекте встали троллейбусы.

— На подстанции, питающей сеть, произошел сбой. Служба энергохозяйства его оперативно устранила. Все троллейбусы, которые едут через Московский проспект и в ту, и в другую сторону, встали, потому что нет напряжения от контактной сети, — сообщил в беседе с 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Глава ЯрГЭТа отметил, что на данный момент движение восстановлено.

Ранее в мэрии Ярославля предупредили, что с 12 августа по вечерам дорожники будут снимать старый асфальт с Московского проспекта от проспекта Фрунзе в сторону Богоявленской площади.

— Работы будут проходить в течение всей рабочей недели в ночное время с 20:00 до 06:00, — предупредили в городской администрации.

ПО ТЕМЕ
Пробки Авария Троллейбус Отключение электричества Московский проспект
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Комментарии
3
Гость
12 августа 2024, 19:38
Радуйтесь что не эвакуация здесь мучения это скрепно
Гость
12 августа 2024, 20:11
Масква дэнги перечислила на ремонт? вовремя как всегда?
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