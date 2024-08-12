«Полтора часа в пути»: ярославцы встряли в вечерние пробки. В чём причина

Вечером 12 августа ярославцы встали в вечерние пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», с 17:00 обстановка в Ярославле оценивалась в семь баллов. С 19:20 дорожая обстановка оценивается в пять баллов, однако участок Московского проспекта бордовый.
— Ехала от работы до дома в два раза дольше обычного, с учетом того, что я живу довольно недалеко от центра. Участок от Богоявленки до первой остановки на Московском проезжали минут 30, — пожаловалась читательница 76.RU.
Еще одна читательница 76.RU по-прежнему не может выехать из центра города.
— Полтора часа в пути. И еще даже мост не проехали, — рассказала ярославна.
По данным агрегатора, затруднен проезд из центра по Московскому и проспекту Толбухина, на Советской, Ушинского, Комсомольской, Угличской и Городскому Валу.
— Проезду в начале Московского проспекта мешает авария. Вблизи остановки «Большая Федоровская» столкнулись «Лада» и белая легковушка. Терпения всем, кто добирается до Фрунзе и Перекопа, — добавила ярославна.
В пробках также стоят автомобилисты в начале проспекта Фрунзе и на Суздальском шоссе.
Кроме того, около шести часов вечера на проспекте встали троллейбусы.
— На подстанции, питающей сеть, произошел сбой. Служба энергохозяйства его оперативно устранила. Все троллейбусы, которые едут через Московский проспект и в ту, и в другую сторону, встали, потому что нет напряжения от контактной сети, — сообщил в беседе с 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.
Глава ЯрГЭТа отметил, что на данный момент движение восстановлено.
Ранее в мэрии Ярославля предупредили, что с 12 августа по вечерам дорожники будут снимать старый асфальт с Московского проспекта от проспекта Фрунзе в сторону Богоявленской площади.
— Работы будут проходить в течение всей рабочей недели в ночное время с 20:00 до 06:00, — предупредили в городской администрации.