Ярославские рестораны попали в федеральный шорт-лист независимой гастрономической премии. Список

Ярославские рестораны попали в федеральный шорт-лист независимой гастрономической премии. Список

Какие заведения города признали лучшими

Какие заведения в Ярославле признали лучшими | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие заведения в Ярославле признали лучшими

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Четыре ресторана в Ярославле вошли в шорт-лист Национальной ресторанной премии WHERETOEAT CENTER 2025. В предварительный список включили 52 ресторана в Центральном федеральном округе. От Ярославля попали «Закрома», «Агапа», Osteria Lucia и «Сказка. Еда и вино». Итоги премии объявят 9 октября.

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Ежегодно журналисты составляют рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центра России, юга России, Татарстана, Урала и Сибири.

Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.

Известно, что в ЦФО рассматривали заведения из Нижнего Новгорода, Перми, Ижевска, Тольятти, Ульяновска, Кирова, Чебоксар, Саранска, Стерлитамака, Йошкар-Олы, Дзержинска, Саратова, Самары, Оренбурга, Уфы, Пензы, Костромы, Иванова, Владимира, Воронежа, Рязани, Тамбова, Белгорода, Орла, Тулы, Калуги, Брянска, Липецка, Смоленска, Твери, Курска.

От соседней Костромы в шорт-лист уже не первый раз попали рестораны «Гроза» и «Сыровар».

А вы согласны с выбором экспертов?

Да, отличные места
Не полностью, но, скорее, да
Не согласен, есть заведения намного лучше
Напишу свое мнение в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Шорт-лист Премия Ресторан Заведение WhereToEat
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Молодцы. Только странно, что "Сайёра" не попал, хороший ресторан
Читать все комментарии
