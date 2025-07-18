Зеленый омлет вместо бутербродов. Рецепт белкового завтрака, который поможет похудеть и укрепит иммунитет, кости и сосуды

Летом проще создать новый вкус Источник: istock

Попробуйте разнообразить свой рацион, добавив в привычные блюда необычные ингредиенты. Например, омлет может порадовать новым вкусом — всё благодаря сорняку, который растет на огороде.

Что вы чаще всего едите на завтрак? Бутерброды, кашу, яичницу? А может быть, омлет, добавив туда зелень и помидоры? Эксперты рекомендуют пробовать новые сочетания, ведь лето — это то время года, когда активно растет различная полезная зелень.

Так, можно приготовить зеленый омлет. Это легкий, но при этом сытный завтрак для всей семьи, который не только насытит, но и поможет сбросить лишний вес. В его составе всего лишь пять ингредиентов, а особый вкус ему придает крапива.

Это растение содержит железо и инулин — вещества, укрепляющие сосудистую стенку. Крапива полезна людям, которые страдают кровотечениями, ведь она улучшает качество крови, повышает уровень гемоглобина, который насыщает кровь кислородом.

Крапиву рекомендуют при болезнях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря. Однако следует помнить, что часто есть это растение нельзя: произойдет усиление свертываемости крови. Крапива также полезна для костей, мышц, помогает справляться с внутренним воспалением в организме и укреплять иммунитет.

Свежую крапиву используют в пищу до цветения, сушить ее следует немного попозже.

Полезные свойства крапивы для похудения подтверждают все люди, испробовавшие на себе домашние средства на ее основе. Среди основных положительных эффектов растения, способствующих борьбе с лишним весом, выделяют: мочегонные свойства, благодаря которым из организма выводится лишняя жидкость и сходит отечность; выведения шлаков и токсинов, в результате чего нормализуется функционирование пищеварительной системы; слабительный эффект.

Рецепт зеленого омлета с крапивой

Ингредиенты

Яйца куриные — 4 шт.

Молоко — 70 мл.

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Соль — 5 г.

Лук зеленый — 50 г.

Крапива — 50 г.

Как готовить

Первый шаг — подготовка крапивы. Свежую зелень ошпарьте кипятком, хорошо промойте. После этого мелко нарежьте крапиву, не забудьте перед этим ее тщательно отжать.

Теперь готовим основу для омлета. Взбиваем яйца с солью, молоком, мукой. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук и крапиву.

Осталось всё вылить на смазанную маслом горячую сковородку. Будущий омлет тщательно перемешиваем.

Блюдо надо готовить на минимальном огне под крышкой. Хотите — переверните его на другую сторону целиком, он прекрасно держит форму, говорят эксперты Роспотребнадзора.

Рецепт щей из крапивы

Еще один вариант, как можно получить максимум пользы от крапивы. Суп готовится быстро, при этом он вкусный и не требует обилия ингредиентов.

Как готовить щи из крапивы

Молодую крапиву (250 г) положить на 2 минуты в кипящую воду. Затем зелень надо откинуть на дуршлаг, мелко порубить и тушить на масле 10 минут. Приступаем к основе. Для начала измельчите и обжарьте морковь и репчатый лук. В кипящий бульон опустите нарезанный кубиками картофель. После того как бульон снова закипит, добавьте морковь и лук. За 5–10 минут до готовности положите щавель и крапиву.

Всё готово! При подаче на стол рекомендуется положить в тарелки дольки сваренного вкрутую яйца и сметану.

Как можно похудеть без лекарств

Фотографии звезд, скинувших десятки килограммов благодаря инъекциям препарата для диабетиков, вызывают у многих зависть.

Прописывать себе любое лекарство без консультации с врачом — идея сомнительная. Лучше внедрить в свое меню продукты, которые помогут добиться подобного эффекта.

Врач общей практики Амир Хан назвал вариант продукта для утреннего приема пищи, который стимулирует выработку того же гормона, подавляющего голод, что и популярные уколы для похудения. Речь идет об обыкновенном курином яйце.

Препараты на основе семаглутида имитируют действие гормона сытости — глюкагоноподобного пептида-1, или ГПП-1. Этот гормон стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара в крови. Кроме того, ГПП-1 останавливает выработку другого гормона, глюкагона, который может повышать уровень сахара.

В итоге скорость опорожнения кишечника замедляется, вы дольше чувствуете себя сытым и можете лучше контролировать аппетит.

Яйца, благодаря большому количеству белка в составе, стимулируют высвобождение ГПП-1 в кишечнике.

Яйца сытные и долго перевариваются в желудке. Съев яйцо на завтрак, вы снизите риск переесть во время обеда или срываться на частые перекусы. При этом калорийность яиц довольно маленькая.