Семья Тренд на тайные свадьбы: кто из российских звезд связал себя узами брака в 2025 году

Тренд на тайные свадьбы: кто из российских звезд связал себя узами брака в 2025 году

Видео со счастливыми и знаменитыми молодоженами

144
Источник:

Городские медиа

В 2025 году у звезд российского шоу-бизнеса случился настоящий свадебный бум. Кто-то закатывал шумное торжество по цене квартиры в Москве, а многие предпочли отпраздновать бракосочетание лишь в кругу самых близких, а то и вовсе расписаться без лишних глаз.

Кто из известных личностей больше не холостяк и не завидная невеста, смотрите в видео выше.

Тренд на тайные свадьбы открыли бывший Ольги Бузовой Дава и Мари Краймбрери. О своем новом статусе пара заявила публично лишь через месяц после росписи. В апреле поклонники заметили обручальное кольцо на безымянном пальце Алексея Воробьева. Певец долго томил общественность, скрывая свою избранницу — оперную певицу Аиду Гарифуллину. Ожидаемым, но внезапным стало бракосочетание Shaman’а и Екатерины Мизулиной. На День народного единства пара приезжала в ДНР. Как бы между делом певец и глава Лиги безопасного интернета заскочили в ЗАГС, где расписались в армейских нарядах от Saint Laurent.

С размахом и от того не менее обсуждаемо свадьбы отметили Ксения Бородина с Николаем Сердюковым и Павел Деревянко с Зоей Фуць.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Свадьба Звезда Шоу-бизнес
