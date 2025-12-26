Тренд на тайные свадьбы: кто из российских звезд связал себя узами брака в 2025 году

Источник: Городские медиа

В 2025 году у звезд российского шоу-бизнеса случился настоящий свадебный бум. Кто-то закатывал шумное торжество по цене квартиры в Москве, а многие предпочли отпраздновать бракосочетание лишь в кругу самых близких, а то и вовсе расписаться без лишних глаз.

Тренд на тайные свадьбы открыли бывший Ольги Бузовой Дава и Мари Краймбрери. О своем новом статусе пара заявила публично лишь через месяц после росписи. В апреле поклонники заметили обручальное кольцо на безымянном пальце Алексея Воробьева. Певец долго томил общественность, скрывая свою избранницу — оперную певицу Аиду Гарифуллину. Ожидаемым, но внезапным стало бракосочетание Shaman’а и Екатерины Мизулиной. На День народного единства пара приезжала в ДНР. Как бы между делом певец и глава Лиги безопасного интернета заскочили в ЗАГС, где расписались в армейских нарядах от Saint Laurent.