«Это был ад»: Ляйсан Утяшева рассказала о сложных отношениях с отцом-алкоголиком

Все привыкли видеть Ляйсан улыбающейся на камеру, но на этот раз она не смогла сдержать слёз Источник: FAMETIME TV / Rutube.ru

Семью Ляйсан Утяшевой сегодня можно назвать образцовой. Заботливые родители, счастливые дети, вылизанные фотографии в соцсетях — хоть сейчас на обложку глянцевого журнала. Но стоит только заглянуть за этот глянец, как вскроется история, которую не каждый захотел бы вспоминать. Ляйсан Утяшева решила примириться с прошлым, приехала в свою старую волгоградскую квартиру и рассказала, что ей пришлось пережить здесь в детстве.

Как рассказала Ляйсан Лауре Джугелии, в 90-е ее отец, работавший до этого учителем, попробовал открыть свое дело. Но прогорел и остался ни с чем. Неудачи он пытался глушить алкоголем, но спиртное не давало ему забыться — от него мужчина становился только злее. В результате вместо любящего и заботливого отца Ляйсан видела лишь домашнего тирана, избивавшего ее и маму.

— Маленькому ребенку это всё было тяжело. Повезло, что у нас соседи были добрые, они, когда слышали какие-то крики, поначалу не хотели вмешиваться, но потом я сама просила: «Если я начинаю прямо стучать в стену и кричать — придите, помогите», — вспоминает Ляйсан. — Это был ад.

Пока отец Ляйсан убивался по упущенному успеху, ее мать трудилась на трех работах и практически не отдыхала, лишь бы прокормить семью. В редкие часы, что она могла провести дома, она терпела побои и скандалы мужа.

Спустя 30 лет Ляйсан снова оказалась на кухне, где чаще всего происходили семейные ссоры Источник: FAMETIME TV / Rutube.ru

— Я помню эти все здесь сцены. Их нельзя развидеть, — говорит Утяшева, едва сдерживая слезы. — Они были именно здесь [на кухне]. И я когда очень старалась, гречку с огурчиками так аккуратно [ставила на стол]. И я помню, как она летала тут по всей кухне.

Осознав однажды, что в трудную минуту рассчитывать можно только на себя, Ляйсан решила стать главным защитником для своей мамы.

— Когда мужчина поднимает руку на женщину, это недопустимо. Я бежала в спорт. Я стала мужик, мне надо было тащить, — со слезами на глазах рассказала спортсменка.

Когда Ляйсан было одиннадцать, ее мать все-таки ушла от мужа.

Долгое время гимнастка не могла простить отца. Только после продолжительной терапии у психолога она отпустила прошлое, набралась смелости и сама позвонила отцу.

— Позвонила и сказала: «Папа, я очень скучаю». До встречи думала, что многое ему выскажу. А увидела — подбежала и расплакалась, как маленькая. И поняла, что мы живем так мало и не должны обижать друг друга, — поделилась Ляйсан.

Сегодня гимнастка уверена, что ее отец не был плохим человеком, а на самом деле любил их с мамой, просто зависимость превращала его в монстра.

— В то время не работали с этой проблемой, — считает Утяшева. — Тогда было «разгрузиться хочу, много ответственности, много всего». Думаю, что ему и подливали, и спаивали. Но я сейчас не хочу ни на кого перебрасывать ничего.

Ляйсан не смогла сдержать эмоции во время рассказа о своем детстве Источник: FAMETIME TV / Rutube.ru

Сейчас отец Ляйсан работает над собой и хочет поддерживать контакт не только с дочкой, но и со всей ее семьей. Он легко нашел общий язык со своими внуками и ведет себя как любящий дед.

Однако справиться с последствиями трудного детства оказалось сложнее, чем простить отца, и Ляйсан продолжает терапию. Теперь она пытается побороть синдром отличника — постоянное стремление быть самой сильной, храброй и лучшей (сначала чтобы защитить маму от отца, а потом чтобы получить одобрение после спортивных соревнований) привело к тому, что она долгие годы не может избавиться от установки «должна».

Изменить что-то Ляйсан решила только после того, как столкнулась в 2018 году с критикой за свое высказывание о том, что женщина должна уметь готовить, иначе она «недоженщина».