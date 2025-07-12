В России придумали новый способ увеличить пенсии. Причем тут ваши внуки

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили дополнительно начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков. Обращение направили министру труда Антону Котякову, пишут РИА Новости.
«Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан РФ независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков», — говорится в документе.
Инициативы предложили лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Миронов объяснил, что за одного внука пенсионеры получат 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента в год. Размер добавленных баллов будет увеличиваться исходя из количества внуков.
«В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — добавил депутат.
По его словам, это хорошая возможность увеличить пенсии большому количеству россиян.
«Такая поддержка укрепит институт семьи, поможет старшему поколению почувствовать себя нужным и социально и материально защищенным. Семья — это не только родители и их дети, но и наши дорогие бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании внуков», — отметила Лантратова.
Она также считает, бабушки и дедушки играют большую роль в воспитании детей, поэтому им также необходима поддержка.
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