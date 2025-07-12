В России придумали новый способ увеличить пенсии. Причем тут ваши внуки

Авторы проекта считают бабушек и дедушек важными фигурами в воспитании детей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили дополнительно начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков. Обращение направили министру труда Антону Котякову, пишут РИА Новости.

«Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан РФ независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков», — говорится в документе.

Инициативы предложили лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Миронов объяснил, что за одного внука пенсионеры получат 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента в год. Размер добавленных баллов будет увеличиваться исходя из количества внуков.

«В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — добавил депутат.

По его словам, это хорошая возможность увеличить пенсии большому количеству россиян.

«Такая поддержка укрепит институт семьи, поможет старшему поколению почувствовать себя нужным и социально и материально защищенным. Семья — это не только родители и их дети, но и наши дорогие бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании внуков», — отметила Лантратова.

Она также считает, бабушки и дедушки играют большую роль в воспитании детей, поэтому им также необходима поддержка.