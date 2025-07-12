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Семья Обзор 10 самых необычных детских имен в России в 2025 году — вам такие и не снились

10 самых необычных детских имен в России в 2025 году — вам такие и не снились

От трендов прошлого года не осталось и следа

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1 комментарий
Когда не успел еще глаза открыть, но уже в шоке от того, какие существуют необычные слова | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUКогда не успел еще глаза открыть, но уже в шоке от того, какие существуют необычные слова | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Когда не успел еще глаза открыть, но уже в шоке от того, какие существуют необычные слова

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Портал «Реестр ЗАГС» опубликовал списки с самыми популярными и редкими именами, которые давали новорожденным в 2025 году. В лидерах всё стабильно: как и в предыдущие годы, Софию и Михаила выбирают чаще всего. Среди необычных имен всё кардинально изменилось, и ни одно редкое имя прошлого года не осталось таковым сейчас.

Самые редкие женские имена в 2025 году

В прошлом году люди называли девочек: Ройхона, Биби-Марям, Сара Изабель и Гульмина. Эти имена отсылали к скандинавской мифологии, германскому эпосу и индийской культуре. В 2025 году родители черпают вдохновение в том же направлении, но отдают предпочтение другим именам.

Вельта. В переводе с древнегерманского — правление или власть. Происхождение имени связывают со скандинавской мифологией, где существовала богиня Вельтруда, покровительница плодородия и природного цикла.

Рапаат. Скорее всего, имя произошло от другого с таким же корнем — Рапият. Оно встречается в татарском, тюркском и кыргызском языке, где символизирует силу. Кроме этого, имя встречается и в арабском языке, где переводится как «особенная».

Робеа. Считается, что женщина с таким именем будет обладать уникальным музыкальным слухом и приятным голосом. В Индии, давая ребенку это имя, родители надеялись, что он вырастет воспитанным, умным и образованным человеком.

Далила. Согласно переводу, имя означает искусительницу или возлюбленную. Чаще всего имя ассоциируют с одной из героинь Ветхого Завета — возлюбленной Самсона. В Библии она описывается как хитрая женщина, которая смогла единственная узнать секрет Самсона и победить его, отрезав копну волос, в которой хранилась его мощь.

Милана-Кэрэ Куо. Имя состоит сразу из трех частей, каждая из которых встречается в разных языках и переводится как одна из черт женского характера. Например, Милана — милая, Кэрэ — заботливая, а Куо — достигающая успеха. В сумме получаем полноценное пожелание на всю жизнь.

Самые редкие мужские имена в 2025 году

Мода на редкие мужские имена разительно отличается от того, что было еще год назад. В 2024-м самым необычным стало имя Океан, также люди обращались к героям Библии и делали уклон в имени к Древней Руси. В этом году ситуация следующая.

Муоз. Имя может быть связано с арабским именем Муаз, что означает «защищенный» и тот, кто сам защищает и помогает людям.

Мурад Ариф. Если бы имя полностью определяло судьбу человека, то мальчик с таким вырос бы в ученого. Мурад в переводе с арабского означает «цель» или «желание», а Ариф — «знающий» или «мудрый». Вместе эти имена складываются в образ человека, который стремится к знаниям.

Шохрат. У имени тюркские и арабские корни. Оно часто ассоциируется с человеком, который добился успеха и признания в обществе.

Гукас. Такое имя приходит в голову родителей самых беспокойных младенцев. Всё потому что оно переводится как «звонкий» или «громкий». Чаще всего оно встречается в армянской культуре.

Ширинбек. Давая ребенку такое имя, родители надеются, что он вырастет добрым, отзывчивым и щедрым человеком. По-тюркски это имя означает «сладкий господин».

Хотели бы дать своему ребенку одно из этих имен?

Интересно, запомнил парочку на будущее
С расшифровкой звучит красиво, а без ничего не понятно, поэтому я за классику
Не против необычных имен, но эти совсем не зацепили
Понравились женские имена, мужские так себе
Имена для мальчиков еще ничего
О чем тут говорить, даже прочитать их с первого раза не все смог
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ребенок Младенец Новорожденный Необычное имя Женщина Мужчина
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Комментарии
1
Гость
18 минут
Дети вырастут и поменяют нелепые имена на нормальные, благозвучные.
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