«Он ее довел!» Учительница английского наняла киллера, чтобы избавиться от бывшего мужа

Наталья с Олегом недолго были вместе Источник: читатель E1.RU











Наталья Исаева из Екатеринбурга оказалась за решеткой после того, как попыталась организовать убийство своего бывшего гражданского мужа. Для родных и знакомых ее задержание стало настоящим шоком: 42-летняя мать двоих детей, преподаватель иностранных языков наняла киллера. Близкие уверены, что на преступление она пошла от отчаяния. E1.RU рассказывает всё, что известно об этой семейной драме.

«Кошмарил ее по-страшному»

Наталья и Олег не были официально женаты, но у них есть общая девятилетняя дочь. Мама с папой расстались, когда она была совсем малышкой. Наталья жаловалась, что бывший нигде не работает и платит копеечные алименты.

— Он довел ее. Я не буду сейчас всё рассказывать и всё говорить, но это было очень тяжело, — поделилась с E1.RU мама учительницы.

Помимо дочки от Олега, у Натальи есть еще сын-подросток Источник: читатель E1.RU

По словам близкой подруги Натальи, несколько лет после расставания они с Олегом нормально общались, но в последнее время отношения стали натянутыми. Бывший обвинял ее в том, что не дает видеться с дочкой, преследовал их с ребенком, вламывался в квартиру родителей Натальи, а два месяца назад накинулся на ее отца.

— Он толкнул его, а тот ударился головой. Была черепно-мозговая травма, — делится подруга.

После этого женщина решила лишить Олега прав на дочку и обратилась в суд. Тогда он стал еще больше терроризировать экс-возлюбленную.

— Он неадекватный человек. Ждал у школы, бежал за ними, кричал матом, орал, что ее ненавидит. Бегал у дома. Люди ее спасали, прятали в комнате охраны, а его не пускали в подъезд. Она просто хотела сделать так, чтобы он ей не досаждал. Кошмарил ее по-страшному, — добавила подруга подозреваемой.

«Ее склоняли к убийству»

За планируемое убийство женщина заплатила 300 тысяч рублей. Киллером был совершенно незнакомый мужчина. Контакт ей дала знакомая. Сказала, что это номер того, кто может решить все ее проблемы. Но заказать бывшего Наталья решилась не сразу.

— Ей предлагали прямо принудительно. Она хотела его напугать, чтобы с ним просто поговорили в жесткой форме. Но ее склоняли к убийству в течение недели. Говорили: «Давай-давай, решайся на крайний шаг», — поделилась подруга.

Я понимала, что это подстава, но она на эмоциях так решила. подруга обвиняемой

Согласившись на сделку, Наталья страшно переживала. В итоге киллер не стал убивать Олега, а всё ему рассказал. Тот заявил на бывшую в полицию.

Что грозит учительнице

Это преступление в своем блоге на «Дзене» разобрала московский адвокат Ирина Царева. Она назвала историю Натальи Исаевой примером личной трагедии, переросшей в уголовное дело с тяжкими последствиями.

Это тревожный сигнал о том, как домашнее насилие и бездействие системных институтов могут доводить до отчаянных решений. Ирина Царева адвокат

— Важно дождаться окончания следствия и установить все обстоятельства дела, но уже сейчас видно, что речь идет не только о попытке преступления, но и о глубоком социальном сбое, когда женщина, чувствуя угрозу, не находит защиты и, по версии следствия, решается на крайние меры, — написала Ирина Царева.

Наталье грозит до 15 лет колонии. По мнению юриста, суд может смягчить наказание, если удастся доказать, что отец ребенка изводил женщину и угрожал ей.

— Суд может рассматривать дело через призму психологического давления, эмоционального срыва или состояния аффекта, особенно если защита предоставит соответствующие доказательства — заключения психолога, копии заявлений в полицию, свидетельские показания, — считает адвокат.

Пока Наталье определили только меру пресечения. Она будет под арестом до 29 июня. Олег уже заявил журналистам, что дочка теперь будет с ним. Когда мать девочки арестовали, он забрал ее к себе.

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