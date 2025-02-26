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Семья Для семей в России готовят новые льготы. Что известно об условиях

Для семей в России готовят новые льготы. Что известно об условиях

Предложение выдвинула первый замглавы комитета по просвещению

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Поощрение за рождение детей ждет не только родителей, но и бабушек с дедушками | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПоощрение за рождение детей ждет не только родителей, но и бабушек с дедушками | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Поощрение за рождение детей ждет не только родителей, но и бабушек с дедушками

Источник:

В Госдуме предложили давать многодетным семьям льготные кредиты на малый бизнес. Письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщает ТАСС.

— Она (программа льготного кредитования) может быть реализована на базе существующих программ, в рамках которых для малого и среднего бизнеса в определенном перечне сфер установлены пониженные ставки кредитования на инвестиционные и иные цели, — указано в письме.

Льготные условия могут представлять собой 5% годовых при значениях ключевой ставки более 10% годовых. По мнению депутата, такое нововведение позволит не только поддержать многодетные семьи, решившие начать собственное дело, но и укрепить престиж многодетности, демонстрируя успешный пример семейного предпринимательства.

— Данная программа могла бы мотивировать уже занятых бизнесом граждан к рождению большего количества детей, что в перспективе может заложить тренд на многодетность у предпринимателей России, — считает Лантратова.

Как вы считаете, была бы такая льгота полезной?

Да
Нет
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Мы рассказывали, что семьи с детьми могут сэкономить на уплате налогов. За 2025 год им будет положена семейная выплата. Она суммируется по итогам работы за год и по итогам уплаченных налогов на доходы физических лиц. Родители смогут получить обратно 7% от выплаченных налогов уже в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Многодетные семьи Малый бизнес Льготы Госдума
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