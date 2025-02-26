Для семей в России готовят новые льготы. Что известно об условиях

Поощрение за рождение детей ждет не только родителей, но и бабушек с дедушками Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Госдуме предложили давать многодетным семьям льготные кредиты на малый бизнес. Письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщает ТАСС.

— Она (программа льготного кредитования) может быть реализована на базе существующих программ, в рамках которых для малого и среднего бизнеса в определенном перечне сфер установлены пониженные ставки кредитования на инвестиционные и иные цели, — указано в письме.

Льготные условия могут представлять собой 5% годовых при значениях ключевой ставки более 10% годовых. По мнению депутата, такое нововведение позволит не только поддержать многодетные семьи, решившие начать собственное дело, но и укрепить престиж многодетности, демонстрируя успешный пример семейного предпринимательства.

— Данная программа могла бы мотивировать уже занятых бизнесом граждан к рождению большего количества детей, что в перспективе может заложить тренд на многодетность у предпринимателей России, — считает Лантратова.

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