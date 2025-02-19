Кто из них врет? Экс-депутата, женившегося на 85-летней старушке, проверили на детекторе лжи

В скандальном браке пенсионерки и экс-депутата из Архангельска разбирались на Первом канале. Зоя Беляева и Андрей Балеевский развелись почти через пять месяцев после свадьбы. За это время бывший муж успел прописаться с двумя детьми в муниципальном аварийном доме. Сейчас пенсионерка по суду пытается лишить их регистрации в квартире без удобств. Бывший депутат не сдается и подает апелляции. В ток-шоу «Пусть говорят» (16+) оба бывших супруга прошли тест на детекторе лжи.
Ранее 85-летняя бабушка утверждала, что не поняла, какие документы подписывала в ЗАГСе. Экс-депутат пытался доказать обратное.
— Как вы пришли-то до ЗАГСа? Как вы дошли? Кто предлагал: «Давай поженимся?» — задают вопрос Балеевскому на полиграфе
— Зоя предлагала, — отвечает тот.
— Не вы? — уточняет эксперт.
— Нет, — продолжает Балеевский.
— Скажите, пожалуйста, а это вы предложили Балеевскому узаконить ваши отношения? — спрашивают у Зои Беляевой
— Нет, — утверждает бабушка.
— А вот в 22-м году вы понимали, что вы регистрировали брак с господином Балеевским? — продолжает полиграфолог.
— Да, — подтверждает бывшая жена экс-депутата.
Обе стороны отрицали корыстный интерес в отношениях. Заключение полиграфолога Романа Устюжина вызвал бурный смех в зале: «Я скажу так: врут все».
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