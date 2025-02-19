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Кто из них врет? Экс-депутата, женившегося на 85-летней старушке, проверили на детекторе лжи

Отвечать на каверзные вопросы эксперта пришлось и пенсионерке

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2 комментария

Как пенсионерка и экс-депутат встретились на шоу «Пусть говорят» (16+)

Источник:

В скандальном браке пенсионерки и экс-депутата из Архангельска разбирались на Первом канале. Зоя Беляева и Андрей Балеевский развелись почти через пять месяцев после свадьбы. За это время бывший муж успел прописаться с двумя детьми в муниципальном аварийном доме. Сейчас пенсионерка по суду пытается лишить их регистрации в квартире без удобств. Бывший депутат не сдается и подает апелляции. В ток-шоу «Пусть говорят» (16+) оба бывших супруга прошли тест на детекторе лжи.

Обе стороны настаивали на полиграфе | Источник: «Пусть говорят» на Первом канале, выпуск от 13.02.2025Обе стороны настаивали на полиграфе | Источник: «Пусть говорят» на Первом канале, выпуск от 13.02.2025

Обе стороны настаивали на полиграфе

Источник:

Ранее 85-летняя бабушка утверждала, что не поняла, какие документы подписывала в ЗАГСе. Экс-депутат пытался доказать обратное.

— Как вы пришли-то до ЗАГСа? Как вы дошли? Кто предлагал: «Давай поженимся?» — задают вопрос Балеевскому на полиграфе

— Зоя предлагала, — отвечает тот.

— Не вы? — уточняет эксперт.

— Нет, — продолжает Балеевский.

— Скажите, пожалуйста, а это вы предложили Балеевскому узаконить ваши отношения? — спрашивают у Зои Беляевой

— Нет, — утверждает бабушка.

— А вот в 22-м году вы понимали, что вы регистрировали брак с господином Балеевским? — продолжает полиграфолог.

— Да, — подтверждает бывшая жена экс-депутата.

Обе стороны отрицали корыстный интерес в отношениях. Заключение полиграфолога Романа Устюжина вызвал бурный смех в зале: «Я скажу так: врут все».

Наши коллеги из Архангельска продолжают следить за развитием истории, все новости по теме можно почитать по ссылке.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Это нам зачем, расскажите сколько чиновники отмывают...
Гость
1 час
Врут здесь все и по плану, враньё это главная скрепа Империи
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