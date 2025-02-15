Запретят называть детей Пельменями и Тумбочками. В Госдуме разрабатывают реестр имен для новорожденных

Ребенок родился и даже не подозревает, какие страсти могут кипеть вокруг его имени, вдруг оно депутатам не понравится! Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











В Госдуме всерьез обсуждается законопроект, который предполагает создание реестра разрешенных имен для новорожденных. Авторы законопроекта объясняют, будто их инициатива направлена на защиту детей от потенциального буллинга. Якобы носителей экзотических или нестандартных имен, выбранных родителями, будут травить в детсаду, школе, вузе.

Первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила: «Мы должны защищать детей от того, чтобы они могли стать Пельменями, Столами или Тумбочками».

Инициатива, по словам Буцкой, уже обсуждается с Министерством юстиции России. Депутат заверила: уже ведется работа над определением источников, из которых будут выбраны имена для нового реестра. В защиту такой странной инициативы высказались и некоторые чиновники, например, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила не только создать реестр разрешенных имен, но и расширить полномочия сотрудников ЗАГСов: чтобы они оценивали адекватность имен, которые выбирают родители для своих детей.

Психолог Игорь Татарский в беседе с MSK1.RU отмечает, что имя человека действительно во многом определяет самооценку.

— Дразнили ли вас в детстве из-за имени? Довольны ли вы своим именем? Вы завидовали детям с другими именами? Существенная часть людей, обращающихся за психологической помощью, отвечают утвердительно на подобные вопросы, — говорит Татарский. — Понятно, что неудачное, смешное, труднопроизносимое имя не является главной причиной психологических проблем, но тем не менее оно часто негативно влияет на самооценку ребенка.

Но должно ли государство вмешиваться в такой тонкий психологический механизм? Среди опрошенных MSK1.RU специалистов из разных отраслей отношение к депутатской инициативе, мягко говоря, не самое позитивное.

«Это просто выворот мозгов!»

— Это, по сути, своей избыточная инициатива, которая, кроме раздражения людей, ничего не вызовет, — говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — Вообще непонятно, зачем это нужно. У нас в семейном Кодексе уже запрещается хулиганство в отношении имен: в них нельзя ставить какие-то знаки препинания вместо имени или внутри имени и так далее. Это понятно, это логично, никто это не обсуждает, но создавать ограниченный реестр имен для людей — это просто выворот мозгов.

«Закрытый перечень придется регулярно расширять»

— Закрытый перечень допустимых имен придется регулярно расширять, каждый раз учитывая в нем необычные или старинные имена, — объясняет юрист Владимир Кузнецов, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов. — Возможен и альтернативный подход: условный запрет в отношении «ненастоящих» имен. В закон могла бы быть включена формулировка, наподобие «ребенку не может быть присвоено имя, обозначающее предметы или явления природы». Но здесь возник бы другой недостаток, например, если бы родители выбирали имя, которое не кажется сотруднику органов ЗАГС настоящим, но тем не менее существует (например, старинное русское имя Забава).

Лучше бы депутаты озаботились проблемами насилия в семье

— На мой взгляд, инициатива абсолютно абсурдная. Это просто вмешательство государства в дела семьи, в то время как наш президент ратует как раз за то, что вмешательство в дела семьи недопустимо, если нет угрозы жизни и здоровью. Не нужно лезть в ту зону, которую родители могут урегулировать самостоятельно, — возмущается адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева.

— Кто вообще будет формировать этот разрешенный список имен? По какому принципу? А если семья глубоко верующая и среди имен есть старинные русские имена Ярослав, Ярополк, Серафима и так далее?!

Если цель законопроекта — защитить права детей, то мне думается, лучше бы законодателям направить свой взгляд на проблему насилия над детьми в семье.

— «Правильное имя» ребенка ни от чего не спасет. Травле подвергаются люди не из-за имени. Причины гораздо глубже. Но в них же надо разбираться и придумывать систему профилактических мер. Это сложно. Поэтому, конечно, проще установить перечень разрешенных имен.