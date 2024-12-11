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Семья подробности Настя Ивлеева стала родственницей Никиты Михалкова — за кого вышла замуж оскандалившаяся ведущая

Настя Ивлеева стала родственницей Никиты Михалкова — за кого вышла замуж оскандалившаяся ведущая

С такими тылами теперь можно любые вечеринки закатывать

365
5 комментариев

Это Настя Ивлеева смотрит в свое счастливое замужнее будущее

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После скандальной голой вечеринки в декабре 2023 года блогерша Настя Ивлеева ушла в тень, удалила посты у себя в соцсетях, а когда вернулась, предстала перед подписчиками в обновленном образе. Кутеж уступил место целомудрию, откровенные фотографии сменились портретами в платках, заграничные пейзажи — российскими храмами. Да и о своей личной жизни Ивлеева с тех пор особенно не распространялась — больше про семейные ценности, патриотизм, помощь и взаимовыручку. Вот и о своей свадьбе заявила предельно лаконично: «Вышла замуж».

Больше об изменении своего семейного положения Ивлеева ничего не сообщила. По предыдущим публикациям в ее блоге можно было разве что рассказать, что последние несколько дней она провела в Мурманске. Как выяснилось, именно там она и вышла замуж, но сама свадебная церемония состоится позже.

В беседе с авторами телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» Настя рассказала, что ее новый муж — ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак. Внук советского писателя Юлиана Семенова и детской писательницы Натальи Кончаловской, единоутробной сестры Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Так теперь выглядит муж Насти Ивлеевой. Не Элджей, конечно

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Судя по всему, природа настолько очистилась, что у Насти круто поменялся вкус на мужчин. До этого все ее избранники были далеки от культурного общества: «фабрикант» Арсений Бородин, «домушник» Олег Майами, рэпер Элджей, который стал в итоге первым мужем Ивлеевой. Хотя сама она признавалась, что ищет принца.

Для 32-летнего Филиппа Бегака брак с Ивлеевой, к слову, тоже стал вторым. От прошлых отношений у него растет дочь Василиса.

Филипп Бегак — тот самый принц?

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Комментарии
5
Гость
16 минут
Жена внука сестры, как это называется одним словом?
Гость
54 минуты
И что теперь будет делать бесогон?
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