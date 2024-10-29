«Думала, с желудком что-то, оказалось 20-я неделя беременности»: многодетная мама рассказала, зачем родила семерых

Анна и Андрей видят в детях смысл своей жизни Источник: Анна Заблодская











Современное поколение находит миллионы причин, чтобы не создавать семью и не обрастать детьми в браке. Кого-то смущает вопрос жилья, другие боятся ответственности, третьи не знают, на что содержать ребенка. Но героиня NGS42.RU Анна Заблодская никогда не задумывалась над этими вопросами и, несмотря на порок сердца, родила семерых детей. Сейчас она живет под Кемеровом, куда почти 10 лет назад переехала из Крыма. Она рассказала, как добиралась в Сибирь с детьми на руках, зачем ей большая семья и с какими проблемами приходится сталкиваться.

Анна родилась далеко от Сибири — в закрытом военном городке возле Феодосии. Посторонних на территорию не пускали, вход строго по пропускам. Мама работала врачом на скорой помощи, папа — служил в армии. И уже тогда у нее была большая семья.

— Мы как-то пошли на рынок в город, я потерялась и решила вернуться домой, мне лет шесть было примерно. Дошла до КПП, меня без проблем пустили и сказали, чтобы домой шла, а то мама искать будет. Все друг друга знали. У нас там был один магазин на весь поселок, школа, садик, поликлиника. В обычной многоэтажке мы жили впятером: родители и я с двумя старшими сестрами, — вспоминает Анна.

Самая взрослая из сестер на 10 лет старше Анны, она взяла на себя часть забот по воспитанию — учила ее читать, писать, готовила к школе, возила во всевозможные кружки.

Источник: Анна Заблодская











К тому времени, как надо было идти в первый класс, отец Анны вышел на пенсию, и вся семья переехала в Феодосию. Родители долго искали для ребенка лучшую школу, причем выбирали не только по качеству образованию, но и по отношению к ученикам.

— Я пошла в школу, в которой в царское время занимались только девочки: лепнина, мраморные лестницы, колонны, арки, все очень красивое. Плюс отношение к детям было особенное — ко всем обращались на «вы». Это положительно влияло на отношение к учителям, одноклассникам, людям в целом. Там же я познакомилась со своим будущим мужем Андреем, — рассказывает женщина.

Анна признается, что у нее «синдром самозванца». Ей кажется, что проживает как бы не свою жизнь. Будучи ребенком и подростком, не думала, что станет многодетной матерью, тем более женой священника. Их знакомство произошло в клубе православной молодежи, в который она пришла случайно — подружка позвала за компанию, ни она сама, ни ее родители верующими не были.

Клуб ей на удивление понравился: никто не пьет, не курит, к друг другу все хорошо относятся и всегда есть чем заняться. Молодежь сама себе устраивала экскурсии, ставила спектакли, которые показывали в детском доме. Первое время Анна и Андрей просто дружили, потом начали встречаться, а в 17 лет молодому человеку пришлось уехать — он поступил в семинарию.

Тянуть с официальным бракосочетанием не стали — в ЗАГС пошли сразу после школы, а вскоре на свет появился первый сын. При этом врачи говорили, что это опасно — у Анны порок сердца и рожать в ее ситуации — смертельный риск. Но всё прошло без осложнений.

— Я осталась жить с мамой, а Андрей учился в Белгороде. Приезжал к нам на праздники и каникулы, жили две-три недели вместе, потом он снова уезжал, но мы созванивались постоянно, ребенок понимал, что это его папа. В 2006 году поступила в институт на детского психолога, но бросила — не потянула с малышом, да и неинтересна профессия была. Тяжело было и финансово. Это была Украина, а там понятия «бесплатное образование» отсутствует в принципе. Даже с суперскими оценками попав на бюджет, всё равно будешь платить, — говорит женщина.

Источник: Анна Заблодская











Так как денег не хватало, а детское пособие в 500 рублей никак не помогало, Анна пошла работать в музей уборщицей, где два-три раза в неделю мыла пол в кабинетах. После этого стала торговым представителем, и с финансами стало попроще.

Андрей после обучения в семинарии по распределению отправился в Симферополь, где стал вторым священником в храме неподалеку от мемориального турецкого военного кладбища. Ему выделили дом, и семья наконец стала жить вместе. К тому времени, как сыну пора было идти в первый класс, Анна вновь забеременела. В 2011 году родился второй сын, у которого диагностировали гидроцефалию (болезнь, при которой в головном мозге скапливается избыточная жидкость. — Прим. ред.).

Благодаря тому, что болезнь вовремя заметили, удалось обойтись без операций, но отставание в развитии всё же проявлялось. И пока все силы уходили на этого ребенка, женщина не заметила, как забеременела в очередной раз.

— Когда ребенок болеет, на себя не было времени. Думала, что с желудком что-то или не успела похудеть после родов, но поехали в больницу, а оказалось, я на 20-й неделе беременности. Мне еще непонятно это было, так как ребенок лежал как бы в позе лотоса и не пинался. Выносила и родила легко, потом в четвертый раз забеременела. Понимаете, мы не думали о количестве детей, а просто любили друг друга, — улыбаясь, рассказывает Анна.

К домику, который получили от церкви, пристроили несколько комнат, и постоянно растущей семье было там вполне комфортно. Но старшего сына на седьмом году обучения пришлось по разным причинам отвезти жить к маме в Феодосию.

Источник: Анна Заблодская / ВКонтакте











Четвертый ребенок появился уже после «Крымской весны», и Анна заметила, как поменялось отношение к женщинам в роддоме. За первые «бесплатные» роды она отдавала около 100 тысяч рублей — столько брали за то, чтобы женщину вообще приняли в медучреждение. Когда территория стала российской, никто никаких денег не требовал. По мнению женщины, врачи боялись потерять работу и свободу.

В те сложные годы, когда всё резко менялось и то, что еще вчера было украинским, становилось российским, супругу Анны предложили перебраться в Кемерово.

Андрей добрался до столицы Кузбасса 10 октября и сразу ощутил разницу в климате: в Крыму он ходил в футболке, а тут уже выпал снег. Обустроившись на месте — в храме в деревне Мозжуха, отец семейства 20 декабря вернулся, чтобы перевезти Анну с детьми. Добираться решили единственным возможным способом — по дороге длиной в 4600 км на автомобиле с прицепом.

— Я вообще авантюрист по жизни, как вы понимаете. Взяли дубовый стол, аквариум, игрушки, запасные колеса, коробки с вещами, детей посадили в машину и поехали. Гаишники останавливали часто, но ни разу не оштрафовали за то, что ребенок ехал на руках, а не в кресле. Мы говорили, что едем с Крыма в Сибирь, и нас отпускали. Но весь путь преследовала непогода: мы едва перебрались на пароме в Керчи, как переправу закрыли на две недели из-за шторма, дальше мы словно убегали от снежной бури, которая догнала нас уже под Новосибирском, — вспоминает многодетная мать.

С 2015 года семья живет в Кузбассе. Анна поступила в институт культуры на теолога и на втором курсе опять забеременела. Родила, продолжила учебу, а получала диплом, уже готовясь стать матерью в шестой раз. Врачи были уверены, что в этот раз будет девочка, и не ошиблись. Но ребенок появился на свет мертвым.

— Она наглоталась околоплодных вод и не дышала, когда родилась. Ее удалось откачать, но какое-то время она провела в реанимации, потом перевели в общее отделение. Всё обошлось. Но в то время еще и пандемия началась, было страшно куда-то с ней ходить, в магазины ездили только ночью, чтобы ни с кем не пересекаться.

Большой семье нужен был дом, способный вместить всех. От администрации получили участок в 15 соток, вручную выкопали фундамент, лопатой замешали 40 кубов бетона, и только благодаря этому удалось уложиться в материнский капитал. На 450 тысяч рублей супруги построили четырехкомнатный двухэтажный дом в 180 квадратов, который до сих пор доводят до ума, расширяя и утепляя его.

Старший сын уже учится в мединституте, в будущем станет педиатром. Когда его зачислили на первый курс, Анна родила в седьмой раз. Снова девочку.

Семья не ограничивается детьми, вместе с ними под одной крышей живет целый зоопарк: шиншиллы, черепахи, попугай, ежик, две собаки, с десяток крыс и рыбы в аквариуме. На такую ораву детей, взрослых и животных в месяц уходит около 140 тысяч рублей.

Источник: Анна Заблодская / ВКонтакте











По словам Анны, семья живет хоть и не без сложностей, но дружно. Бывают и большие проблемы, с которыми приходится справляться. Недавно второй сын, который родился с гидроцефалией, едва не погиб.

— Поехал в Сочи на соревнования и разбился на бобслейной трассе. Некоторое время был в реанимации, в коме. Сам не дышал, парализован. Я не смогла полететь, осталась с детьми, к нему отправился супруг. Травмы были очень серьезные, тренеры говорили, вы помолитесь за него. Выживаемость около 5% в таких случаях. А он через 10 дней уже пошел, реабилитация творит чудеса и спустя год практически не видно последствий, — отмечает женщина.

Анна рассказывает, что все дети у нее так или иначе связаны с творчеством, в основном играют на музыкальных инструментах. Занятия проходят в городе, поэтому сильно помогает машина. Без личного транспорта справиться с большим хозяйством, по словам женщины, было бы очень сложно.